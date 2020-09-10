В Еврокомиссии назвали коррупцию основной проблемой Болгарии

Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова в своем выступлении в ЕП в качестве основных проблем в Болгарии указала коррупцию в высших эшелонах власти, отсутствие независимости судебной системы и прозрачной отчетности главного прокурора.

Йоурова отметила, что пока рано говорить о возможной отмене Механизма сотрудничества и проверки, отслеживающего выполнение республикой всех указаний Евросоюза. Она подчеркнула, что проводимые в стране реформы должны применяться на практике, а не оставаться на бумаге.

"Еврокомиссия продолжает пристально наблюдать за политической ситуацией и протестами в Болгарии, - также заявила Йоурова. - Мы всегда выступали за право граждан на мирные протесты".

Напомним, что в республике уже более двух месяцев продолжаются антиправительственные демонстрации. При этом "мирными" их можно назвать лишь с натяжкой - несмотря на призывы организаторов действовать в рамках закона, уже были зафиксированы массовые столкновения протестующих с полицией.