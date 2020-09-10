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10.09.2020 13:18
Рубрика: В мире

В Франции представили новый план по спасению климата

Текст: Юрий Когалов

Власти Франции представили новый климатический план на ближайшие пять лет. Как пишет Le Figaro, в связи со стремлением отказаться от использования углеводородов он предполагает реализацию ряда инициатив с общим бюджетов в 40 миллиардов евро.

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В первую очередь, речь идет о тепловой реконструкции зданий (утеплении как общественных зданий, так и социального жилья). На эти цели будет потрачено больше всего средств - 14,9 миллиарда евро. Чуть меньше - 14,5 миллиарда евро - будет вложено в развитие возобновляемых источников энергии. Еще 5,6 миллиарда предполагается потратить на различные инновационные проекты, 3,5 миллиарда вложат в транспортный сектор (в основном в создание зарядных станций для электромобилей), 1,5 миллиарда - в промышленность. Отмечается, что ряд инициатив начали реализовывать еще пару месяцев назад.

Подчеркивается, что моментально отказаться от использования углеводородов невозможно, на них завязано слишком много критически важных для страны секторов экономики. Однако власти Франции намерены убедить предпринимателей проявлять большую экологическую ответственность. Ряд городов поставил перед собой задачу производить большее энергии, чем они потребляют.

В мире Европа Франция Климат на Земле

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