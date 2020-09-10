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10.09.2020 15:46
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили резолюцию Сейма Литвы по России и Беларуси

Текст: Татьяна Замахина

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал резолюцию литовского парламента, в которой содержится призыв оградить Беларусь от попыток России определять ее политику. Глава комитета назвал этот документ "прямым вмешательством".

Сейм Литвы ранее адресовал свой призыв международному сообществу. Парламентарии предложили ввести санкции, если Москва и Минск попытаются своими договоренностями "ограничить суверенитет" Беларуси.

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Данная резолюция - "прямое и неприкрытое вмешательство в дела суверенных государств", заявил Слуцкий журналистам. - Литовские парламентарии присвоили себе право говорить от имени белорусского народа, которое им никто не давал.

В Госдуме, в свою очередь, призывают коллег из Сейма "дать возможность белорусам самим разобраться с тем, что происходит в их собственной стране без давления и подсказок извне".

- Подобные оценки и заявления не способствуют стабилизации, а лишь продолжают подогревать ситуацию в Белоруссии, - резюмировал политик.

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