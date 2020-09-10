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10.09.2020 13:37
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о статусе ветеранов для жителей осажденного Севастополя

Текст: Татьяна Замахина

Жителям осажденного Севастополя предлагают дать статус ветеранов Великой Отечественной войны. Законопроект об этом внесли в Госдуму депутаты "Единой России".

Фото: iStock
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Как сообщила пресс-служба "ЕР", документ был разработан совместно с правительством.

Согласно инициативе, горожане, награжденные знаком "Жителю осажденного Севастополя", смогут рассчитывать на федеральные меры социальной поддержки. К ним относятся ежемесячная денежная выплата, обеспечение жильем, компенсация расходов на оплату ЖКХ, лекарственное обеспечение, путевки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.

Секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак назвал внесение такой инициативы "актом социальной справедливости, имеющим  особое значение в год 75-летия Победы".

- Севастопольцы очень ждут этот законопроект. Рассчитываем, что он вступит в силу с 1 октября этого года, - приводит слова Турчака пресс-служба партии.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В "ЕР", по его словам, рассчитывают, что этот закон будет принят в начале осенней сессии и с 1 октября вступит в силу.

В свою очередь, врио губернатора Михаил Развожаев пояснил, что в Севастополе сейчас проживают менее 1 тысячи человек из числа тех, кто оставался в городе в дни героической обороны.

Оборона города началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Героизм севастопольцев позволил задержать немецкие армии почти на год, и врагу, не рассчитывавшему на ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Он был освобожден 9 мая 1944 года.

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