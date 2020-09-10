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10.09.2020 13:24
Рубрика: В мире

В Южной Корее состоялся первый "полет в никуда"

Текст: Олег Кирьянов
Южнокорейская авиакомпания Air Busan первой в стране совершила рейс без конечного пункта назначения, так называемый "полет в никуда". Пассажирами этого необычного рейса, когда самолет в итоге приземляется в том же аэропорту, откуда и вылетел, стали студенты местного авиационного университета.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Борт ВХ 8910 южнокорейской Air Busan вылетел 10 сентября из международного аэропорта Пусана Кимхэ в 12:35 и через два с половиной часа приземлился в том же аэропорту. За время полета лайнер совершил круг в воздушном пространстве Республики Корея, побывав над городами Кванчжу, Сеул, Пхохан и островом Чечжу.

Фото: Getty Images
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Пассажирами первого южнокорейского "рейса в никуда" стали 79 студентов Факультета авиасообщений и туризма Университета Видок. За время полета они смогли понаблюдать за работой всего экипажа - как пилотов, так и бортпроводников. После кратких объяснений и лекции студенты смогли по очереди попробовать себя в роли стюардесс и стюардов. Полет стал частью экскурсии студентов в авиакомпанию Air Busan.

В самой компании отметили, что хотя этот первый для Кореи "полет в никуда" носил "специальный" характер и был организован для студентов в образовательных целях, в ближайшее будущее они планируют начать коммерческие "рейсы в никуда", которые уже неплохо зарекомендовали себя на Тайване и других странах.

В связи с пандемией коронавируса, когда большинство маршрутов отменены, а многие люди вынуждены забыть об авиаперелетах, данная услуга стала пользоваться популярностью. В ходе такого рейса все проходит как при "обычном" международном полете, включая обслуживание со стороны экипажа и питание в салоне, правда возвращаться приходится в пункт вылета. Впрочем, это не отпугивает тех, кто испытывает ностальгию по полетам и хочет вспомнить забытые ощущения авиапутешествия.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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