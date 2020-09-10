В Калифорнии число жертв лесных пожаров увеличилось до 11

Не менее трех человек погибли в среду в результате природного пожара в Калифорнии. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на шерифа округа Бьютт. Общее число жертв стихийного бедствия увеличилось до 11.

Из-за пожара под угрозой оказались тысячи домов. По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, общая площадь природных пожаров в штате возросла до 930,7 тысячи га. Данный показатель стал самым высоким в истории Калифорнии. Предыдущий антирекорд был установлен в 2018 году - около 793,2 тысячи га.

Количество очагов возгорания, в том числе ликвидированных, превышает уже 7,6 тысячи. Огонь уничтожил или повредил свыше четырех тысяч домов и построек. Снимки со спутников свидетельствуют, что дымом от пожаров заволокло почти все западное побережье страны.