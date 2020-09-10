В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

По мере роста объемов производства вакцины от коронавируса будет увеличиваться охват населения вакцинированием, считает советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

"Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных", - приводит его слова ТАСС. При этом Глаголев отмечает, что система контроля за безопасностью вакцины досконально проработана. И это гарантия для пациентов, что им будет предложен высококачественный препарат.

По словам представителя Минздрава, вакцинация от коронавируса в ближайшие годы, скорее всего, станет дополнением к паспорту и визе при посещении зарубежных стран.

Первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, была зарегистрирована в России в начале августа. Она уже выпущена в гражданский оборот. Вакцинация от коронавируса будет только добровольной.