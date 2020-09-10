Новости

Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 21:36
Россия откроет границу с Южной Осетией 20:45
В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19 20:44
Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь" 20:22
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 20:09
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 20:01
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 19:52
МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем 19:40
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 19:35
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката 19:33
Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке 19:16
Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности 19:09
Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача 18:41
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 18:34
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 18:16
Ракова: Школы и детсады в столице работают в нормальном режиме 17:39
В августе пассажиропоток авиакомпаний упал на 36,6% 17:36
Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо 17:22
Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США 17:20
В Петербурге из-за ветра на рабочего упал автокран 17:18
Умерла актриса Дайана Ригг, Королева Шипов из "Игры престолов" 17:17
Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса 17:02
В Еврокомиссии назвали коррупцию основной проблемой Болгарии 16:46
Киев отменил совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы 16:40
День памяти князя Александра Невского пройдет без крестного хода 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 20:44
Рубрика: Общество

В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19

Текст: Ольга Игнатова

По мере роста объемов производства вакцины от коронавируса будет увеличиваться охват населения вакцинированием, считает советник министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
Мурашко: Вакцина "Спутник V" формирует устойчивый иммунитет к COVID-19

"Широкая вакцинация будет начата по мере масштабирования объемов производства и накопления пострегистрационных данных", - приводит его слова ТАСС. При этом Глаголев отмечает, что система контроля за безопасностью вакцины досконально проработана. И это гарантия для пациентов, что им будет предложен высококачественный препарат.

По словам представителя Минздрава, вакцинация от коронавируса в ближайшие годы, скорее всего, станет дополнением к паспорту и визе при посещении зарубежных стран.

Первая в мире вакцина от COVID-19, разработанная НИЦЭМ имени Гамалеи, была зарегистрирована в России в начале августа. Она уже выпущена в гражданский оборот. Вакцинация от коронавируса будет только добровольной.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Россия откроет границу с Южной Осетией
Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине
Ученый назвал три болезни, от которых надо делать прививки этой осенью
Станут ли блогеры новыми медиа