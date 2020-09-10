В мире число жертв коронавируса превысило 900 тысяч

За время пандемии коронавируса в мире жертвами COVID-19 стали 900 079 человек. Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Отмечается, что общее число выявленных случаев заражения достигло 27 695 130. Выздоровели 18 606 083 человека, пишет РИА Новости.

Среди стран на первом месте по числу заболевших по-прежнему Соединенные Штаты - более 6,3 миллиона человек. Эта же страна лидирует и по числу жертв коронавируса - 190,4 тысячи. На втором месте Индия, где заболели свыше 4,3 миллиона граждан. На третьем - Бразилия с 4,1 миллиона заболевших.