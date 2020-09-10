В Москве стартовал финал международного инженерного чемпионата "CASE-IN"

В Москве на площадке НИТУ "МИСиС" начались финальные испытания Международного инженерного чемпионата "CASE-IN" − одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". В них примут участие 133 команды, а всего финалистов - 531. Конкурсные испытания продлятся два дня.

"CASE-IN" - международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

- В финале чемпионата примут участие студенты и молодые специалисты из 44 городов, причем не только из России, но и из Беларуси и Казахстана, - рассказал гендиректор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров. - Онлайн-формат никак не повлиял на программу финала: сегодня у участников защиты кейсов, а уже завтра они смогут пообщаться с представителями крупнейших российских корпораций. Многие из ребят по итогам этих онлайн-встреч наверняка получат приглашение на работу или стажировку. Кроме стажировок и практик победители соревнования смогут поступить в магистратуру или аспирантуру без вступительных экзаменов. А лучшие молодые специалисты войдут в управленческий кадровый резерв своих компаний. Кроме того, у ребят есть возможность получить в наставники "Лидеров России" - полуфиналистов, финалистов и победителей нашего флагманского проекта.

Защита решений кейсов Студенческой лиги пройдет в семи отраслевых направлениях:

- Геологоразведка;

- Горное дело;

- Металлургия;

- Нефтегазовое;

- Нефтехимия;

- Электроэнергетика;

- Цифровой атом.