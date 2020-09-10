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10.09.2020 07:13
Рубрика: В мире

В Портленде запретили систему распознавания лиц

Текст: Максим Макарычев
Городской Совет Портленда проголосовал за первый в США запрет на использование технологий распознавания лиц в общественных местах. Речь, в частности, идет о ресторанах и магазинах.

Власти нескольких американских городов, в том числе Сан-Франциско, Бостона и Окленда, ранее выступали против использования государственными структурами подобной технологии, однако на столь радикальный шаг впервые решились в Портленде, сообщает Reuters.

Фото: iStock
Instagram обвинили в слежке за пользователями

Программное обеспечение для распознавания лиц может идентифицировать людей на фотографиях и видео на основе базы данных. За последние несколько лет технология активно использовалась как полицией, так и руководством компаний в США и Западной Европе. Она внедрялась повсюду - от стоек регистрации в аэропорту до полицейских управлений и аптек.

Хотя данная технология помогает в решении самых разных задач - от раскрытия преступлений до проверки посещаемости в школе - она связана с фундаментальными проблемами обеспечения конфиденциальности данных. Кроме того, под вопросом и точность данных. Технологии оказались не такими эффективными, в отдельных случаях выдавая погрешность до 40 процентов.

В период пандемии технология стала применяться в более широких целях. Так, в Дубае (ОАЭ) с ее помощью стали отслеживать перемещения лиц, заразившихся коронавирусом. В августе компанию Facebook обвинили в том, что она в Instagram собирает биометрические данные пользователей. В этой сети есть инструмент, использующий систему распознавания лиц и создающий "шаблон лица". После чего такой "слепок" хранится в базе данных, которая автоматически используется в технологии визуального распознавания.

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