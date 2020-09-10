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10.09.2020 09:14
Рубрика: Экономика

В РФ завершились испытания лазеров для показа рекламы из космоса

Текст: Светлана Ментюкова

Лазеры для космических аппаратов, способные показывать рекламу из космоса, успешно прошли испытания в стратосфере. Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика Avant Space (является резидентом "Сколково"), передает ТАСС.

Фото: @ChinaMissionVie / twitter
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Сообщается, что испытания блока лазеров для подтверждения проектного уровня мощности в условиях, приближенных к космическим, был запущен в стратосферу на высоту около 30 км.

Разработчики сообщили, что эксперимент прошел успешно и "все расчеты были подтверждены". "Будущее искусственное созвездие из спутников станет самой яркой звездой на ночном небе, сопоставимой с яркостью Венеры", - сообщили в пресс-службе компании.

Разработчики также отметили, что свечение аппаратов не будет создавать проблем для наблюдений астрономов. "Лазеры на спутниках будут включаться только во время пролета над крупными мегаполисами и будут сфокусированы таким образом, чтобы не выходить за пределы городов", - пояснили в компании.

Уточняется, что отслеживать "рекламные созвездия" можно будет с помощью специального мобильного приложения, которое сейчас находится в стадии разработки.

Как сообщалось ранее, в начале 2020 года представители Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) заявляли, что первые микроспутники с лазерными диодами, с помощью которых в дальнейшем можно будет писать послания в небе, отправятся на орбиту в 2022 году. Спутники будут отправлены на орбиту в рамках эксперимента "Созвездие".

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