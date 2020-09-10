В России 11 сентября начнется Единый день голосования

В пятницу в российских регионах стартует Единый день голосования. Впервые он пройдет в течение трех дней - 13 сентября и в два предшествующих, 11 и 12 сентября. Особенными эти выборы делают также режим повышенной готовности из-за коронавируса и применение дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. За чистотой нового процесса будет следить отдельный корпус наблюдателей. В целом же наблюдатели будут работать на всех избирательных участках, а их по стране сегодня откроется 56 тысяч.

Нынешняя избирательная кампания одна из самых масштабных в истории России - одновременно девять тысяч выборов разного уровня почти по всей стране (в 83 регионах). На кону более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.

- Трехдневное голосование организовано в первую очередь для того, чтобы не допустить скученности, столпотворения и, как следствие, вероятного заражения людей, - заявила глава ЦИК Элла Памфилова. - Поэтому призыв некоторых партий не голосовать в два предшествующих дня - безответственный. Люди имеют право выбрать день голосования и форму голосования, мы предоставляем им такую возможность. А партии имеют право организовать тотальное наблюдение.

Близко к финишу

В 20 регионах предстоит избрать губернаторов. В двух из них (в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах) законодательством предусмотрены непрямые выборы, поэтому здесь руководителей изберут депутаты парламентов из числа представленных президентом России кандидатур.

В 18 регионах, где губернаторские выборы будут прямыми, Центризбирком фиксирует высокую активность кандидатов. Всего выдвинулись 147 человек, 89 их них зарегистрированы. "В сравнении с предыдущими выборами в этих регионах конкуренция за пост губернатора либо осталась на прежнем уровне, либо возросла", - отметила Элла Памфилова. В большинстве случаев конкурс на одно губернаторское кресло составил 5 человек. В Архангельской, Калужской областях и в Севастополе он выше - 6 человек.

Лишь в половине субъектов на переизбрание претендуют действующие главы, которые решили пойти на следующий срок полномочий. В девяти регионах за голоса избирателей с конкурентами поборются временно исполняющие обязанности губернаторов.

Выросла и активность политических сил на выборах разных уровней. Своих кандидатов зарегистрировали 30 партий из 41-й, имеющей право участвовать в выборах, или 73%.

- Если сравнить с предыдущим избирательным циклом, то мы видим, что партийная система выходит на качественно новый уровень: партий становится меньше, "пустышки" постепенно исчезают, остаются только те политические силы, у которых есть реальные избиратели, - считает Элла Памфилова.

Голосование растянули на три дня в первую очередь для того, чтобы не допустить скученности, столпотворения и, как следствие, вероятного заражения людей

Стоит отметить, что бодрый старт взяли четыре созданные в этом году партии. "Новые люди" бизнесмена Алексея Нечаева и "За правду" писателя Захара Прилепина смогли зарегистрировать 508 и 473 кандидата соответственно, а Партия прямой демократии создателя игры World of Tanks Вячеслава Макарова и "Зеленая альтернатива" эколога Руслана Хвостова - 172 и 81 кандидата.

По мнению специалистов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), избиратели в большинстве своем определились с симпатиями. Политологи прогнозируют в эти выходные довольно высокую для региональных выборов явку.

Тестирование системы онлайн-голосования включало процедуру разделения ключа шифрования. Фото: РИА Новости

Три в одном

Комиссии всех уровней сделали все возможное, чтобы ситуация с коронавирусом не повлияла на активность избирателей, а само голосование было безопасным. Там, где выбирают руководителей регионов и депутатов законодательных собраний, оно продлится три дня. Столько же времени Центризбирком отвел на дополнительные выборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах. Участки в этих регионах будут работать в пятницу, субботу и воскресенье с восьми утра до восьми вечера, общий подсчет голосов начнется по всей стране 13 сентября после 20.00 по местному времени.

ЦИК воспользовалась правом, которое парламентарии дали ей в мае: для безопасности и удобства граждан проводить голосование в дополнительные дни. "Мы для чего это вводили? Мы заинтересованы, чтобы более или менее равномерно люди приходили", - пояснила Элла Памфилова.

Формально 11 и 12 сентября считаются днями досрочного голосования. Поэтому "день тишины" в этот раз, как обычно, суббота. Со следующего года заработает новый закон, принятый в июле. Комиссии в регионах смогут самостоятельно решать, сколько дней у них продлится голосование - один, два или три. Соответственно запрет на агитацию начнет действовать накануне первого дня голосования. Если оно трехдневное - то с четверга, а если двухдневное - с пятницы.

В Думу через интернет

В течение трех дней у избирателей 110-го Сеймского одномандатного округа в Курской области и 194-го Ярославского округа есть возможность выбрать депутатов Госдумы самым безопасным и удобным способом - через интернет.

Здесь пройдет дистанционное электронное голосование (ДЭГ) по новой технологии, разработанной "Ростелекомом" по заказу ЦИК. Эта форма впервые применяется в Единый день голосования на федеральном уровне. Для участия в ДЭГ заявления через портал госуслуг подали 13 186 курян и 18 385 ярославцев.

Центризбирком учел уроки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, где были зафиксированы попытки двойного голосования - через интернет и на обычном участке. В этот раз никто из участников ДЭГ не сможет вернуться "на свой родной участок" и проголосовать с помощью бумажного бюллетеня, заявил зампред ЦИК Николай Булаев. Всех, кто подал заявки на онлайн-голосование, вычеркнули из списков по месту жительства, пояснил он.

Своих кандидатов зарегистрировали 30 политических партий из 41-й, имеющей право участвовать в выборах

"Мы не забываем о перспективе, о том, что через год нас ждет большая федеральная кампания (по выборам в Госдуму. - Прим "РГ"). И надо к ней серьезно готовиться, - отметила Элла Памфилова. - Будем расширять эксперимент по дистанционному голосованию, будем дорабатывать все остальные элементы в соответствии с требованиями времени и запросами наших избирателей".

За семью печатями

Больше всего опасений в связи с многодневным голосованием вызвал вопрос сохранности бюллетеней и протоколов в ночное время, когда участки будут закрыты. Центризбирком нашел выход, который должен снять все вопросы: после закрытия участков 11 и 12 сентября все бюллетени из всех ящиков упакуют в сейф-пакеты и запрут в сейфе до окончания основного дня голосования. Это будет происходить под видеозапись и в присутствии наблюдателей, они смогут даже поставить подписи на сейф-пакете.

Незаметно вскрыть пакет невозможно, нарушителя выдаст микротекст на линии склейки или на боковых швах. В ЦИКе считают, что эта процедура достаточно надежна, в комиссии назвали излишними предложения некоторых партий добавить еще какие-нибудь степени защиты. "Если всякий, исходя из своих соображений, будет идти со своими наклейками, бантиками, пломбами, замочками, то это сделает процесс нелегитимным", - считает Элла Памфилова. "Есть жесткие требования, они более чем достаточны", - добавила она.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Юрий Политов

Глаз да глаз

Наблюдателей в этот раз будет больше, чем в прежние годы. По действующему закону, партия, кандидат или Общественная палата могут направить на каждый участок не более двух представителей. Но учитывая длительность голосования, Центризбирком разрешил создавать резерв наблюдателей, чтобы они в течение трех дней смогли охватить все виды голосования - на участке, на дому и на придомовой территории.

Свой наблюдательский корпус сформирован и для дистанционного голосования. В этом случае партии и общественники делают упор на технически подкованных людей, которые смогут разобраться в исходных кодах и криптографических алгоритмах новой системы.

Как рассказал "РГ" руководитель Координационного совета Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, наблюдатели будут присутствовать на всех 56 тысячах участков по стране. Они будут работать по "Золотому стандарту", который ОПРФ разработала с учетом изменений в законодательство и ситуации с коронавирусом. Документ включает 53 пункта, по которым наблюдатели проверят готовность участков к работе и правильность выполнения всех процедур. Отдельный блок касается санитарных мер по защите всех участников процесса от угрозы распространения инфекции.

Расписание на будущее

В Центризбиркоме уверены, что избирательная система хорошо подготовилась к выборам. А вот законодателям еще предстоит найти выход из ситуации, в которой оказались российские школы в связи с трехдневным голосованием. Большинство из них работает по пятидневному расписанию, но есть и такие, у кого "шестидневка".

После закрытия участков 11 и 12 сентября все бюллетени из всех ящиков упакуют в сейф-пакеты и запрут в сейфе до окончания основного дня голосования

В этом году проблему решили точечно, но в будущем, считает Элла Памфилова, надо подумать, как отделить учебный процесс от электорального. Одно из ее предложений - перенести Единый день голосования на другое время, например, на весну, и выбрать для него период школьных каникул. Другой вариант - вывести избирательные участки из школ и освободить учителей от работы в комиссиях. Все эти возможности Центризбирком намерен обсудить с министерством просвещения и экспертным сообществом.