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10.09.2020 15:41
Рубрика: В мире

В Швейцарии запретили рождественские ярмарки

Текст: Александр Саможнев

Власти кантона Люцерн приняли решение отменить рождественские базары в связи со сложной ситуацией с коронавирусом. В распоряжении администрации отмечается, что риск инфицирования при большом стечении народа очень высок, сообщает портал 20min.ch.
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В этом же кантоне оргкомитет города Виллизау также отменил ярмарочные мероприятия. "Мы соглашаемся с этим с тяжелым сердцем", - говорится на сайте организации. Специалисты считают, что без киосков с продуктами питания и елочными базарами уникальная атмосфера была бы потеряна. Кроме того, обстановка с пандемией в ближайшее время вряд ли изменится.

На федеральном уровне считают, что рынки, как правило, не относятся к типичным массовым собраниям, поэтому не подпадают под общие правила. Тем не менее, необходимо принять меры для обеспечения беспрепятственной работы торговых точек. Причем, ситуация одинакова для всех рынков в стране. В этой связи необходимо разработать единую концепцию безопасности.

Рождественская ассоциация в Цюрихе убеждена, что и в этом году в городе появятся рынки. "Вопрос только в том, в какой форме они будут проходить", - отметил пресс-секретарь Стефан Дуби. По его словам, предусматривается принятие гигиенических мер безопасности, в том числе, соблюдение социальной дистанции и использование оргстекла в торговых павильонах. При этом один их городских базаров будет закрыт. В остальном можно предположить, что граждане смогут заняться покупками, но в более усеченной форме.

В мире Европа Швейцария

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