В СК создадут отдел по преступлениями, связанным с реабилитацией фашизма

Новости

Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 20:01
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 19:52
МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем 19:40
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 19:35
Минюст предлагает лишать Пашаева статуса адвоката 19:33
Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке 19:16
Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности 19:09
Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача 18:41
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 18:34
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 18:16
Ракова: Школы и детсады в столице работают в нормальном режиме 17:39
В августе пассажиропоток авиакомпаний упал на 36,6% 17:36
Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо 17:22
Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США 17:20
В Петербурге из-за ветра на рабочего упал автокран 17:18
Умерла актриса Дайана Ригг, Королева Шипов из "Игры престолов" 17:17
Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса 17:02
В Еврокомиссии назвали коррупцию основной проблемой Болгарии 16:46
Киев отменил совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы 16:40
День памяти князя Александра Невского пройдет без крестного хода 16:39
Американский телеканал Fox News начинает вещание в Германии 16:31
Путин наградил главу РАН 16:30
Огнеметчики ЦВО провели стрельбы на полигоне в Оренбуржье 16:29
В Петербурге начались съемки ленты "Нахимовцы" с Мерзликиным и Гармашом 16:28
Режиссер "Викинга" снимет драму с Робаком про сирийский конфликт 16:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 19:29
Рубрика: Происшествия

В СК создадут отдел по преступлениями, связанным с реабилитацией фашизма

Текст: Наталья Козлова
Председатель СК России Александр Бастрыкин объявил, что принял решение о создании в Главном Следственном Управлении нового подразделения. Оно будет входить в структуру управления по расследованию прошлых лет. Это отделение займется расследованием преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества.
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

- Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов, - заявил глава СК.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Патрушев: Лозунги фашистов и нацистов вновь звучат на площадях ряда стран

Подобное объявление Бастрыкин сделал в Музее Победы на Поклонной горе. Там глава СКР и офицеры его ведомства, студенты Московской академии Следственного комитета и Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского возлагали цветы в День памяти жертв фашизма.

По словам руководителя СК, на Нюрнбергском и других процессах, состоявшихся после войны, далеко не все преступники были осуждены. Многим нацистам, причастным к жестоким преступлениям, удалось скрыться от правосудия. Но их розыск и привлечение к уголовной ответственности продолжались долгие годы, вплоть до 80-х годов XX века.

- Сейчас же, когда рассекречиваются архивы, мы узнаем о новых фактах преступлений, о многочисленных жертвах среди мирного населения. Таким деяниям даже по прошествии десятилетий необходимо давать надлежащую правовую оценку. Вместе с тем мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны, - заявил Бастрыкин.

Учитывая это, председателем Следственного комитета России принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов, подчеркнул глава ведомства.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Минстрой поддержал продление льготной ипотеки на следующий год
Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги
Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского