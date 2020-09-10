В СК создадут отдел по преступлениями, связанным с реабилитацией фашизма

Председатель СК России Александр Бастрыкин объявил, что принял решение о создании в Главном Следственном Управлении нового подразделения. Оно будет входить в структуру управления по расследованию прошлых лет. Это отделение займется расследованием преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества.

- Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов, - заявил глава СК.

Подобное объявление Бастрыкин сделал в Музее Победы на Поклонной горе. Там глава СКР и офицеры его ведомства, студенты Московской академии Следственного комитета и Кадетского корпуса СК России имени Александра Невского возлагали цветы в День памяти жертв фашизма.

По словам руководителя СК, на Нюрнбергском и других процессах, состоявшихся после войны, далеко не все преступники были осуждены. Многим нацистам, причастным к жестоким преступлениям, удалось скрыться от правосудия. Но их розыск и привлечение к уголовной ответственности продолжались долгие годы, вплоть до 80-х годов XX века.

- Сейчас же, когда рассекречиваются архивы, мы узнаем о новых фактах преступлений, о многочисленных жертвах среди мирного населения. Таким деяниям даже по прошествии десятилетий необходимо давать надлежащую правовую оценку. Вместе с тем мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны, - заявил Бастрыкин.

Учитывая это, председателем Следственного комитета России принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет, которое входит в Главное следственное управление, отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества. Работа этого подразделения будет направлена не только на установление виновных в совершении преступлений в годы войны и реализацию таким образом принципа неотвратимости наказания, но и предотвращение искажения исторических фактов, подчеркнул глава ведомства.