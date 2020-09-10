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10.09.2020 22:00
Рубрика: Происшествия

Фальшивые таблетки

Эксперты Совбеза выработали новые подходы к борьбе с контрафактом лекарств
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Межведомственная комиссия Совбеза России по общественной безопасности выработала дополнительные меры по противодействию незаконному обороту контрафактных лекарств и биологически активных добавок.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

На заседании комиссии, которую возглавляет постоянный член Совбеза - глава МВД Владимир Колокольцев, были рассмотрены вопросы, касающиеся выявления и пресечения фактов незаконного оборота в России контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарств под видом легально ввозимых на территорию нашей страны.

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В частности, как сообщил корреспонденту "РГ" официальный представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин, отмечена необходимость незамедлительного реагирования и опровержения недостоверной информации, связанной с лекарствами для профилактики и лечения коронавируса. А также оперативного доведения до граждан официальных комментариев и экспертных оценок по этой тематике. Отдельное внимание эксперты Совбеза уделили мерам противодействия незаконной перепродаже лекарственных препаратов, которые реализуются по государственным и муниципальным контрактам.

Что касается темы БАДов, то в их отношении сейчас имеются серьезные правовые пробелы. Что, в свою очередь, не дает возможности правоохранителям своевременно и качественно расследовать уголовные дела, связанные с незаконным оборотом биологически активных добавок .

В минздраве также считают, что уже назрела необходимость уточнения условий привлечения к уголовной ответственности лиц за незаконное производство лекарств, с учетом установленных законодательством Российской Федерации особенностей обращения лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий, предназначенных для применения в условиях чрезвычайной ситуации.

По данным МВД, за 6 месяцев выявлено 156 преступлений, связанных с незаконным оборотом лекарств

По данным МВД России, за 6 месяцев 2020 года выявлено 156 преступлений, связанных с незаконным оборотом лекарств, из которых 63 квалифицированы по статье 238.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и три - по статье 235.1 "Незаконное производство лекарственных средств и медицинских изделий". Кроме того, в результате проведенных Росздравнадзором мероприятий в 2019 году изъято из обращения 738 серий лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям. В первом полугодии этого года изъято из обращения 238 серий таких препаратов. При этом на постоянной основе проводятся антиконтрафактные операции. Так, в марте 2020 года МВД во взаимодействии с ФСБ, ФТС, Росздравнадзором и Роспотребнадзором провели оперативно-профилактическое мероприятие "Пангея". Это ежегодная операция, которая направлена на борьбу с преступлениями в сфере фармацевтической деятельности. По ее результатам было выявлено более 2 тысяч сайтов, используемых в целях незаконной продажи лекарственных препаратов и медицинских изделий.

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