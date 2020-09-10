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10.09.2020 16:11
Рубрика: Власть

В Совфеде заявили о попытках расшатать ситуацию в РФ по белорусскому сценарию

Текст: Галина Мисливская
Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета выступила с заявлением, в котором утверждается, что США и их союзники пытаются дестабилизировать ситуацию в России по сценарию, разработанному для Беларуси.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

"После принятия конституционных новаций, укрепивших законодательное обеспечение российского суверенитета, Вашингтон и его иностранные партнеры не оставили попыток вмешательства в наши внутренние дела и стремятся повысить результативность такого рода действий любой ценой", - сказал в четверг журналистам глава комиссии Андрей Климов. "События августа показали справедливость такого рода выводов", - добавил он.

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По мнению сенаторов, "для дестабилизации политической ситуации в России с созданием очередного кризиса у ее границ был использован сценарий, разработанный в США и названный "содействием либерализации Беларуси". План был приурочен к президентским выборам в республике и осуществляется Вашингтоном "через специальные службы и политических деятелей Украины, Польши и стран Балтии", заявил Климов. "Внутри самой России основная ставка делалась на создание очагов политической напряженности в глубинке. Для чего были использованы намеченные на 13 сентября с.г. выборы в региональные парламенты ряда территорий", - продолжил сенатор.

Одним из активных организаторов протестных выступлений он называет Алексея Навального, а среди методов - "так называемое "умное голосование". Однако "российская политическая система в очередной раз показала свою устойчивость к попыткам внешнего давления", считает парламентарий, поскольку раскачать ситуацию в Томске и Новосибирске команде Навального не удалось. Андрей Климов также подчеркнул, что "так называемое отравление с последующей срочной эвакуацией в Берлин" случилось именно тогда, "когда фиаско группы Навального стало достаточно очевидным".

Глава комиссии в своем заявлении обратил внимание еще на ряд важных моментов, имеющих отношение к предстоящему Единому дню голосования. "По имеющимся данным, в ряде регионов, где проводятся выборы депутатского корпуса, будет продолжен курс на реализацию так называемого "умного голосования", - заявил он.

Посредством этой технологии "в целях дестабилизации политической ситуации в России из-за рубежа, в том числе через структуры Ходорковского, делаются попытки проведения в органы региональной власти и местного самоуправления их (США - прим. "РГ") ставленников". "Такого рода проекты могут носить весьма привлекательные названия, как, например, проект "Объединенные демократы", - сказал Андрей Климов. По его словам такие попытки фиксировались во Владимирской, Ивановской, Новгородской областях и Республике Татарстан.

Фото: EPA
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Еще один проект, призванный повлиять на общественное мнение в период выборов, это "Честный голос", который провозглашает своей целью "проведение как бы независимого подсчета голосов". "Судя по всему, этот подсчет зависим не столько от реального волеизъявления граждан, сколько от тех, кто объявляет о результатах собственных электоральных калькуляций с очевидным желанием дискредитации отечественных выборов", - заявил Климов.

Комиссия продолжит мониторить ситуацию с вмешательством выборы и рассмотрит результаты этой работы во второй половине сентября, после Единого дня голосования. "Тогда же нами будут рассмотрены предложения по адекватному законодательному реагированию на новые внешние вызовы в соответствии с требованиями обновленной российской Конституции", - заключил Андрей Климов.

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