Российский велогонщик Ильнур Закарин досрочно завершил выступление на супермногодневке "Тур де Франс" из-за травмы, полученной на 11-м этапе.

Ильнуру не повезло попасть в завал, результатом чего стал перелом ребра. Несмотря на повреждение, россиянин был полон решимости продолжить выступление на "Большой петле", как часто называют "Тур де Франс", но уже на 12-м этапе окончательно сошел с дистанции.

"К сожалению, Ильнур был вынужден прекратить гонку на 12-м этапе из-за травм, полученных накануне. Желаем ему скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении команды ССС, за которую выступает Закарин.

Другой россиянин Павел Сиваков (Ineos) пришел к финишу 77-м. Ну а победителем этапа стал швейцарец Марк Хирши из команды Sunweb. Для швейцарца это первая победа в профессиональной карьере. Лидерство в общем зачете сохранил словенец Примож Роглич (Jumbo Visma).