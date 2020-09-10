Владимир Путин призвал продолжить адресную поддержку безработных

Самый острый, кризисный этап в экономике, вызванный пандемией, для России позади. С июня наметилось восстановление экономической динамики, но нужно еще многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста - "широким фронтом во всех отраслях". Об этом заявил президент Владимир Путин на видеоконференции по экономическим вопросам. Он подчеркнул, что необходимо и дальше оказывать адресную помощь безработным, а к концу следующего года восстановить занятость до уровня 2019 года.

Путин предложил обсудить ситуацию в экономике, оценить ключевые тенденции и определить дальнейшие шаги по стимулированию экономического роста, повышению занятости и доходов граждан. Как и весь мир, в этом году наша страна столкнулась с объективными экономическими трудностями, когда из-за эпидемии коронавируса были вынужденно остановлены целые направления, прежде всего сфера торговли, услуг, затем стройка и некоторые промышленные производства. "Глубина экономического спада в России, уменьшение ВВП, оказалась меньше, чем в других ведущих странах", - сравнил президент. За второй квартал падение ВВП составило 8,5 процента, в США - 9,5, в еврозоне - 15 процентов. В определенной степени это, конечно, связано, как говорят эксперты, со структурой экономики, продолжил глава государства. Но не только. Свою роль сыграли целевые, продуманные и своевременные меры поддержки коллективов, предприятий, отраслей.

"Сегодня многие специалисты и эксперты говорят, что самый острый, кризисный этап позади. Начиная с июня действительно в России наметилось восстановление экономической динамики. Растет потребительская активность, постепенно возвращаются к прошлогоднему уровню такие важные показатели, как потребление электроэнергии и объем грузоперевозок по железной дороге", - констатировал Путин, добавив, что глава РЖД об этом не так давно докладывал.

Да, восстановление деловой активности пока идет неравномерно, предстоит многое сделать, чтобы выйти на траекторию устойчивого роста, "широким фронтом во всех отраслях", подчеркнул президент. Этот вопрос подробно обсуждали в июле на таком же совещании. С тех пор многие экономические оценки и прогнозы стали более позитивными и более точными.

Президент обратил особое внимание и правительства, и региональных властей, что, несмотря на возобновление работы предприятий и другие позитивные тенденции в экономике, безработица еще на достаточно высоком уровне - превышает 6 процентов экономически активного населения. Такой уровень был в марте 2012 года. Полтора года назад было 4,7, сейчас - 6,3. "Вроде бы в процентах немного, но это значительный рост", - констатировал Путин.

"Мы приняли беспрецедентные меры для поддержки людей, оставшихся без работы, - отметил глава государства. - Повысили максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ". "Да, конечно, это тоже повлияло на рост этого формального показателя. Раньше люди не обращались за помощью, а теперь, когда деньги стали более заметными, люди пришли, и количество безработных у нас автоматом подросло", - пояснил он. "Мы дополнили пособия выплатами на детей", - напомнил Путин.

Эти меры изначально планировались как временные, с ограниченным периодом действия. Но ситуация на рынке труда все еще остается напряженной, подчеркнул президент. Нужно и дальше адресно поддержать людей, которые оказались в сложном положении и пока еще не нашли работу, сказал он и попросил представить предложения, как в дальнейшем будет организована эта помощь.

К концу следующего года нужно восстановить занятость до уровня 2019 года

Путин напомнил и о приоритетной задаче, которая поставлена перед правительством: к концу следующего года восстановить занятость до уровня 2019 года. "Рассчитываю сегодня услышать, что предпринимается в этом направлении, в том числе какие решения закладываются в проект федерального бюджета, который должен быть подготовлен в самое ближайшее время", - сказал он. И еще предложил рассказать, какие изменения предлагаются в нацпроекты. "Мы с вами это уже обсуждали", - добавил глава государства. Все действия на этом этапе восстановления экономики должны служить достижению долгосрочных национальных целей развития, заявил президент. "Это должно стать прочной основой для структурных изменений", - заключил он.