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10.09.2020 18:16
Рубрика: Общество

Процесс внедрения SARS-CoV-2 в клетку показали на видео

Текст: Ольга Орлова
Фото: ACS Nano Фото: ACS Nano
Фото: ACS Nano

Группа ученых из Национального центра развития трансляционных наук (NCATS) в штате Мэриленд, США, сумели запечатлеть момент проникновения вируса в организм человека. Видео и описание этого процесса опубликовано в издании ACS Nano.

Фото: AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Для своего эксперимента ученые создали искусственную вирусную частицу - псевдовирион SARS-CoV-2. К ней была прикреплена квантовая точка размером несколько нанометров.

ACE2-рецепторы человеческой клетки, в свою очередь, были мечены зеленым флуоресцентным белком. Когда шипиковый белок связывался с клеточным рецептором, квантовая точка контактировала с флуоресцентным белком, вызывая тушение флуоресценции. Этот процесс можно было наблюдать в микроскоп.

Первым этапом инфекции SARS-CoV-2 является связывание рецепторного домена спайкового белка с рецептором ACE2 клетки-хозяина на плазматической мембране. Применение псевдовириона с квантовой точкой позволило увидеть, как вирус взаимодействует с клеточными рецепторами и проходит через мембрану клетки. Стало очевидным также, что связывание и эндоцитоз предотвращались в присутствии специальных антител. С помощью этого метода можно будет опробовать потенциальные лекарства против Covid-19, проводить эффективный скрининг и диагностику для обнаружения вирусных частиц.

Фото: iStock
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Сегодня ученые только в начале пути. Им предстоит также выяснить, только ли таким способом проходит проникновение вируса в живой организм, работает ли альтернативный способ - слиянием мембран клеток, как происходит заражение клеток различных органов и тканей. Для этого потребуются новые модификации модели процесса проникновения вируса в клетки.

Отметим, что подобный метод визуализации использовался при изучении развития раковых опухолей. Такие эксперименты помогают исследовать процесс взаимодействия вирусных и клеточных рецепторов.

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