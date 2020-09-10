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10.09.2020 22:30
Рубрика: В мире

Зашатается ли республика?

Во Франции молодые мусульмане ставят религию выше ценностей государства и местного общества
Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Парижская влиятельная газета "Фигаро" обнародовала результаты опроса общественного мнения, проведенного солидным социологическим институтом IFOP. Предметом исследования стали настроения, царящие среди французских мусульман, а они, напомню, составляют примерно десятую часть населения страны.
Многим молодым мусульманам оказались не по душе нравы в нынешнем французском обществе. Фото: AFP Многим молодым мусульманам оказались не по душе нравы в нынешнем французском обществе. Фото: AFP
Многим молодым мусульманам оказались не по душе нравы в нынешнем французском обществе. Фото: AFP

Оказалось, что мусульманская молодежь в возрасте до 35 лет куда более радикальна, чем их отцы и матери. На вопрос о том, ставят ли они свои религиозные убеждения "выше ценностей Республики", 74 процента ответили утвердительно. Более того, почти половина из них вообще считают, что ислам "несовместим с основополагающими ценностями французского общества". Налицо полное отрицание всего, что составляет фундамент государственного устройства страны. Среди старшего поколения таких было в три раза меньше, что и понятно.

Почти половина молодых мусульман Франции считает, что ислам несовместим с основополагающими ценностями местного общества

Ведь отцы и деды этих парней и девушек в свое время перебирались во Францию в погоне за лучшей жизнью. Их же отроки, автоматически став законными гражданами Франции, не все, но многие, не смогли найти свое место в обществе. Альтернативой и фактором самоутверждения для них стал ислам часто в радикальной интерпретации, и, как следствие, отторжение здешних многовековых традиций. Это подтверждает исследование IFOP: за последние десять лет посещение молодежью мечетей возросло в два раза.

Фото: Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images
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Правда, недовольство и желание перекроить общество по своим лекалам во Франции пока прослеживается только на местном уровне. Здесь нет, как в Бельгии, официально зарегистрированной партии "Ислам", которая добивается внедрения положений шариата в законодательство страны, или "Исламской партии Великобритании", которая ставит своей целью изучение исламских религиозных дисциплин в общеобразовательной школе островного государства. Тем не менее адепты радикального ислама то и дело пробиваются в местные органы власти. Показателен в этом отношении департамент Валь-д Уаз, что к северу от Парижа. Там мэром города Гуссенвиля на недавних выборах стал Абделазиз Хамида, известный своими связями с экстремистским движением "Таблиг Джамаат" (запрещена на территории РФ). В соседнем Гарж-ле-Гонесс в муниципальных делах активно участвует некто Сами Деба, основатель Коллектива против исламофобии, метавший в свое время гром и молнии против закона, запретившего во Франции никабы и прочие чадры. И таких примеров множество.

То, что радикализм поднимает во Франции голову особенно среди молодежи, хорошо известно как предшественникам нынешнего президента, так и ему самому. Однако до сих пор действенного решения проблемы не было найдено. Не так давно президент Эмманюэль Макрон заявил, что во Франции "нет места для тех, кто именем бога, порой с помощью иностранных государств, надеются установить законы одной группы". С его подачи подготовлен закон о "борьбе с сепаратизмом", под которым в первую очередь подразумевается религиозный радикализм. В планах Елисейского дворца закрыть доступ в страну имамов из таких мусульманских стран, как Тунис, Египет, Саудовская Аравия, и взять под усиленный контроль ассоциации и частные школы, где учащих приучают к идеологии далекой от республиканских ценностей.

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