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10.09.2020 01:38
Рубрика: Общество

ВОЗ будет добиваться полного отказа от трансжиров к 2023 году

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена добиваться полного отказа от использования трансжиров при производстве продуктов питания к 2023 году. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, подчеркнув, что не должно быть никаких отсрочек.

Фото: iStock
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"В то время, когда весь мир борется с пандемией COVID-19, мы должны приложить все силы для защиты здоровья людей. Это включает в себя принятие всех возможных мер по предотвращению неинфекционных заболеваний", - цитирует ТАСС заявление главы ВОЗ. По данным специалистов, потребление промышленных трансжиров ежегодно приводит к смерти около 500 тысяч человек из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Отмечается, что 58 стран мира приняли законы, которые к концу 2021 года "защитят от этих вредных субстанций 3,2 миллиарда людей", еще 100 странам нужно предпринять шаги для устранения трансжиров из продуктов, убеждены в ВОЗ.

Промышленно производимые трансжиры содержатся, в частности, в маргарине, топленом масле "гхи", присутствуют в легких готовых закусках, выпечке и жареных изделиях. Их часто используют при производстве продуктов, поскольку они отличаются от других жиров более длительным сроком хранения. В ВОЗ считают, что трансжиры можно заменить на более здоровые альтернативы без ущерба для вкуса или стоимости продуктов.

Общество Здоровье Международные организации ВОЗ

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