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10.09.2020 08:34
Рубрика: Общество

Врач рассказала, можно ли убрать зубной налет в домашних условиях

Текст: Оксана Грибанова

Кариес, потемнение эмали, неприятный запах изо рта являются следствием зубного налета, который не был своевременно удален. Как пояснила врач-стоматолог ФГБУ НМИЦ "ЦНИИС и ЧЛХ" Минздрава России Наталья Рогова, теоретически убрать налет самостоятельно можно. Однако практика показывает, что, несмотря на обещания производителей, на сто процентов удалить щеткой и пастой мягкий налет, который затем трансформируется в зубной камень, крайне трудно.

Фото: Сергей Куксин
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Но при этом ежедневная чистка зубов помогает сдерживать образование налета и предотвращает ряд болезней полости рта, передает KP.Ru.

Стоматолог посоветовала выбирать зубную щетку с ровно подстриженной щетиной - как показали научные исследования, она лучше всего справляется со своей задачей. Также признаком хорошей щетки является щетина с большим количеством щетинок - чем их больше в пучке, тем лучше.

Наука Общество Здоровье

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