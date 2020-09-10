Врач рассказала, можно ли убрать зубной налет в домашних условиях

Кариес, потемнение эмали, неприятный запах изо рта являются следствием зубного налета, который не был своевременно удален. Как пояснила врач-стоматолог ФГБУ НМИЦ "ЦНИИС и ЧЛХ" Минздрава России Наталья Рогова, теоретически убрать налет самостоятельно можно. Однако практика показывает, что, несмотря на обещания производителей, на сто процентов удалить щеткой и пастой мягкий налет, который затем трансформируется в зубной камень, крайне трудно.

Но при этом ежедневная чистка зубов помогает сдерживать образование налета и предотвращает ряд болезней полости рта, передает KP.Ru.

Стоматолог посоветовала выбирать зубную щетку с ровно подстриженной щетиной - как показали научные исследования, она лучше всего справляется со своей задачей. Также признаком хорошей щетки является щетина с большим количеством щетинок - чем их больше в пучке, тем лучше.