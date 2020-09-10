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Текст:   Марина Трубилина 
11:00 10.09.2020

Выделено 500 млн рублей на переселение северян

Около 500 млн рублей дополнительно выделило правительство на переселение жителей закрывающихся поселков, сообщает Минстрой.
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Помощь будет оказана тем, кто выезжает из населенных пунктов в районах Крайнего Севера, решения о закрытии которых были приняты до 2012 года. В списках таких переселенцев - 219 семей.

Фото: iStock
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"Жилищные субсидии получат 112 семей из Республики Саха (Якутия), 88 - из Чукотского автономного округа, 18 семей из Магаданской области и одна - из Коми. В результате государство в полном объеме выполнит свои жилищные обязательства перед гражданами, оставшимися проживать на территории закрытых населенных пунктов", - рассказал министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Для решения этой задачи правительство дополнительно выделило 489 млн рублей.

Заявления на предоставление социальных выплат можно подать региональным властям до декабря 2021 года. Срок рассмотрения документов - 15 дней. После получения сертификата у семьи переселенцев есть три месяца для обращения с ним в уполномоченный банк.

В 2020 году выезжающим с Крайнего Севера уже выдано 1770 государственных жилищных сертификатов. 994 семьи их уже использовали.

Напомним, летом были внесены поправки в порядок обеспечения жильем граждан, выезжающих с Крайнего Севера. В частности, введено положение о том, что при официальном отказе от предложенного жилищного сертификата без уважительных причин гражданин снимается с учета и теряет право на получение субсидии в дальнейшем.

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