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10.09.2020 15:20
Рубрика: Общество

Выявлен необычный побочный эффект парацетамола

Текст: Тимур Алимов

Помимо жаропонижающего и болеутоляющего эффекта парацетамол оказывает воздействие на психологическое состояние человека. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо. Результаты их исследования, участниками которого стали более 500 человек, опубликованы в издании Social Cognitive and Affective Neuroscience.

Проведенные с добровольцами эксперименты показали, что после приема парацетамола притупляются как отрицательные, так и положительные эмоции и кроме того, усиливается рискованное поведение.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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В ходе исследования участников разделили на две группы, одна из которых получила 1000 мг парацетамола, другая - плацебо. Затем ученые поручили им надувать воздушные шары, пообещав деньги, сумма зависела от величины надутого шара. Если же шар лопался, участник не получал ничего.

В результате оказалось, что принявшие парацетамол добровольцы решительнее рисковали и стремились надуть шар сильнее. Лопнувших шаров в этой группе было больше, чем среди получивших плацебо.

На следующем этапе участники ответили на ряд вопросов. Им было предложено оценить степень риска потенциальных событий - например, похода на спортивное мероприятие или вождения автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности. Это испытание также показало, что после приема парацетамола ощущение риска притупилось, хоть и не у всех.

Исследователи пока не могут полностью понять причины такого эффекта, однако, как отмечает "Газета.ру", эти результаты вызывают у ученых беспокойство в свете пандемии COVID-19. Заболевшие могут принимать парацетамол для облегчения симптомов, а затем пренебрегать мерами безопасности, что в свою очередь повысит вероятность распространения инфекции.

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