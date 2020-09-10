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Вышел трейлер "Красных пророчеств" с Невским и Майклом Мэдсеном

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    10.09.2020, 13:50
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ JoBlo Horror Trailers Фото: youtube.com/ JoBlo Horror Trailers
Фото: youtube.com/ JoBlo Horror Trailers

Пока все увлеченно наблюдали за первым трейлером "Дюны" Вильнёва, над горизонтом чуть менее заметно взошло второе солнце - на YouTube обнародован трейлер "Красных пророчеств" (Red Prophesies) Александра "Абсолютли" Невского-Курицына.

Фото: kinopoisk.ru
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С Майклом Мэдсеном, который данной лентой перешагнул юбилейную, трехсотую строчку своей фильмографии. А также Эриком Робертсом (он перешагнул 580-ю!), Стивеном Болдуином и Каспером Ван Дином. (Отметим: названным ветеранам не впервой гнуть натруженные спины на нашего Александра.)

В центре боевика матерого класса "Б" - работающий в Москве американский журналист Питер Морган (Невский, он же - сопродюсер проекта), "оказывающийся втянутым в опасные политические игры, цель которых - дестабилизировать ситуацию в России, а затем помешать проведению президентских выборов в США".

Отважный журналист начинает собственное расследование, чтобы выяснить, кто стоит за операцией "Красные пророчества" - спецслужбы, финансовые магнаты или международные террористы?

При этом Невский акцентировал, что его персонаж - это "стильная и уточненная версия оригинального Терминатора".

Безупречно! Абсолютли!

Премьера - начало следующего года.

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