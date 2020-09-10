Вышел трейлер сериала о любви учительницы и школьника с Кейт Марой

На YouTube опубликован трейлер сериала "Учительница" (A Teacher). Тема его провокационна: любовь молодой учительницы и старшеклассника.

Милейшая Кейт Мара ("Горбатая гора", "Карточный домик") играет Клэр, нового педагога средней школы Вестербрук, которая, разочаровавшись в браке, отвечает взаимностью на интерес к ней со стороны красавчика-школьника Эрика, как водится - капитана футбольной команды и всё такое.

После чего отношения женщины и парня (у которого тоже хватает проблем), начавшиеся как флирт, стремительно разрастаются во что-то большее.

Режиссер, сценарист и продюсер проекта - Хана Фидель ("Соболезную вашей утрате").

Релиз - на Hulu 10 ноября.