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Вышел трейлер сериала о любви учительницы и школьника с Кейт Марой

Новости
    10.09.2020, 14:41
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Colin Wood Фото: youtube.com/ Colin Wood
Фото: youtube.com/ Colin Wood

На YouTube опубликован трейлер сериала "Учительница" (A Teacher). Тема его провокационна: любовь молодой учительницы и старшеклассника.

Фото: kinopoisk.ru
Раскрыты подробности о втором сезоне сериала "Мандалорец"

Милейшая Кейт Мара ("Горбатая гора", "Карточный домик") играет Клэр, нового педагога средней школы Вестербрук, которая, разочаровавшись в браке, отвечает взаимностью на интерес к ней со стороны красавчика-школьника Эрика, как водится - капитана футбольной команды и всё такое.

После чего отношения женщины и парня (у которого тоже хватает проблем), начавшиеся как флирт, стремительно разрастаются во что-то большее.

Режиссер, сценарист и продюсер проекта - Хана Фидель ("Соболезную вашей утрате").

Релиз - на Hulu 10 ноября.

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