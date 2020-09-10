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10.09.2020 02:32
Рубрика: Общество

WWF: Популяции животных в мире за 50 лет сократились на 68%

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые проанализировали данные по различным видам млекопитающих, птиц, рептилий, рыб и зафиксировали среднее сокращение их популяций на 68% с 1970 года. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF), посвященном расчету Глобального индекса живой планеты 2020.

Фото: GettyImages
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Индекс включает в себя данные о состоянии более 20 тысяч популяций 4,36 тысячи видов. Уточняется, что анализ проводился для популяций позвоночных животных, которые проще поддаются учету, пишет РИА Новости.

Самые значительные потери - 94% - несут популяции диких видов, обитающих в Латинской Америке. В Африке популяции снизились на 65%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 45%, в Северной Америке - на 33%, в Европе и Центральной Азии - на 24%.

Авторы доклада отмечают, что человек наблюдает исчезновение знаковых, заметных видов (панд, тигров, полярных медведей). При этом незамеченными остаются множество мелких животных, которые также играют важную роль для жизни на планете.

Глобальный индекс живой планеты отражает состояние мирового разнообразия и рассчитывается каждые два года, начиная с 1998 года. Он вычисляется на основе данных о популяциях позвоночных видов и усредненной динамике их численности.

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