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10.09.2020 09:23
Рубрика: Общество

За 50 лет численность популяций позвоночных животных уменьшилась на 68%

Текст: Светлана Ментюкова
Данные о состоянии более 4 тысяч видов позвоночных на планете Земля за последние 50 лет говорят о сокращении популяций в среднем на 68%. Такие выводы содержатся в докладе Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Живая планета 2020".

"С 1970 года численность популяций позвоночных на Земле сократилась на 68%. Из-за глобального экономического роста и экстенсивного хозяйства уничтожаются места обитания живых организмов, меняется климат, исчезают леса и загрязняются воды Мирового океана. Кривая неумолимо идет вниз - наступает момент, когда мы должны развернуть эту тенденцию вспять", - говорится в сообщении пресс-службы фонда.

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Там отмечается, что сохранение биоразнообразия должно стать стратегически важной инвестицией в здоровье, благополучие и безопасность человечества.

Среди основных причин проблем биоразнообразия наземных экосистем, специалисты WWF называют изменения в землепользовании и расточительное использование природных ресурсов. "Однако по прогнозам, в следующие десятилетия к этим угрозам добавится изменение климата. Уже была зафиксирована первая гибель вида млекопитающих по причине изменений климата, другие виды пока только начинают ощущать на себе последствия этих изменений", - предупреждают в Фонде.

По данным WWF, на сегодняшний день не подверженными деятельности человека остается всего 25% суши. Пока Россия наряду с Канадой, Бразилией и Австралией, является одной из стран с самым большим количеством таких нетронутых территорий.

"Россия одна из стран, где сохранилось больше всего нетронутых территорий. Нам есть чем гордится, но эти богатства мы не бережем - по данным Глобальной сети экологического следа, россияне используют в два раза больше ресурсов, чем средний житель планеты," - говорит директор WWF России Дмитрий Горшков, слова которого приводятся в сообщении.

Общество Природа

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