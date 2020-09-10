За сутки в России подтверждено 5363 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- Москва 695
- Санкт-Петербург 215
- Московская область 169
- Нижегородская область 163
- Ростовская область 155
- Ставропольский край 129
- Свердловская область 126
- Воронежская область 110
- Ульяновская область 108
- Самарская область 105
- Саратовская область 103
- Красноярский край 102
- Пензенская область 97
- Волгоградская область 94
- Оренбургская область 93
- Республика Калмыкия 90
- Краснодарский край 87
- Кемеровская область 87
- Архангельская область 85
- Республика Дагестан 82
- Ханты-Мансийский АО 80
- Иркутская область 76
- Приморский край 70
- Мурманская область 69
- Челябинская область 69
- Хабаровский край 67
- Кировская область 65
- Республика Саха (Якутия) 65
- Карачаево-Черкесская Республика 64
- Алтайский край 62
- Пермский край 60
- Новосибирская область 56
- Томская область 56
- Удмуртская Республика 55
- Омская область 55
- Ямало-Ненецкий АО 54
- Республика Крым 52
- Тюменская область 51
- Орловская область 49
- Костромская область 48
- Республика Коми 46
- Ярославская область 45
- Забайкальский край 45
- Белгородская область 44
- Ивановская область 43
- Сахалинская область 41
- Астраханская область 39
- Республика Бурятия 39
- Липецкая область 37
- Вологодская область 37
- Брянская область 36
- Ленинградская область 35
- Кабардино-Балкарская Республика 35
- Республика Ингушетия 34
- Курская область 33
- Республика Карелия 33
- Республика Хакасия 33
- Владимирская область 31
- Республика Мордовия 31
- Калужская область 29
- Тульская область 29
- Калининградская область 29
- Республика Башкортостан 29
- Амурская область 29
- Магаданская область 29
- Рязанская область 28
- Тамбовская область 27
- Псковская область 27
- Чувашская Республика 27
- Республика Алтай 27
- Новгородская область 26
- Республика Северная Осетия 26
- Курганская область 26
- Тверская область 23
- Республика Татарстан 21
- Республика Адыгея 20
- Республика Марий Эл 17
- Республика Тыва 17
- Камчатский край 15
- Смоленская область 13
- Еврейская АО 7
- Чеченская Республика 5
- Чукотский АО 1
- г. Севастополь 1
Всего в России зарегистрировано 1 046 370 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Республика Тыва, Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика, город Севастополь 0,2%
- 3. Москва, Калужская область, Чувашская Республика, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%
За последние сутки подтверждено 128 летальных случаев
- Воронежская область 6
- Костромская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 6
- Смоленская область 1
- Тверская область 2
- Тульская область 2
- Москва 14
- Республика Коми 1
- Архангельская область 1
- Вологодская область 1
- Мурманская область 1
- Санкт-Петербург 16
- Республика Калмыкия 1
- Республика Крым 1
- Краснодарский край 3
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 1
- Ростовская область 6
- Республика Дагестан 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Республика Северная Осетия - Алания 1
- Ставропольский край 3
- Республика Башкортостан 1
- Республика Татарстан 1
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 1
- Пермский край 3
- Кировская область 2
- Нижегородская область 2
- Пензенская область 1
- Саратовская область 2
- Ульяновская область 5
- Свердловская область 14
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Алтайский край 3
- Красноярский край 3
- Иркутская область 1
- Новосибирская область 3
- Омская область 4
- Камчатский край 1
- Амурская область 1
- Хабаровский край 1
За весь период пандемии в России умерли 18 263 человека.
За сутки выписано из стационаров 5 915 выздоровевших
- Белгородская область 42
- Брянская область 38
- Владимирская область 19
- Воронежская область 126
- Ивановская область 24
- Калужская область 33
- Костромская область 21
- Курская область 27
- Липецкая область 45
- Московская область 122
- Орловская область 53
- Рязанская область 23
- Смоленская область 8
- Тамбовская область 60
- Тверская область 17
- Тульская область 40
- Ярославская область 78
- Москва 1434
- Республика Карелия 23
- Республика Коми 40
- Архангельская область 153
- Вологодская область 19
- Калининградская область 4
- Ленинградская область 28
- Мурманская область 69
- Новгородская область 18
- Псковская область 17
- Санкт-Петербург 112
- Республика Адыгея 22
- Республика Калмыкия 67
- Республика Крым 20
- Краснодарский край 47
- Астраханская область 21
- Волгоградская область 256
- Ростовская область 89
- Севастополь 3
- Республика Дагестан 58
- Республика Ингушетия 8
- Кабардино-Балкарская Республика 13
- Карачаево-Черкесская Республика 34
- Республика Северная Осетия - Алания 8
- Чеченская Республика 36
- Ставропольский край 99
- Республика Башкортостан 212
- Республика Марий Эл 11
- Республика Мордовия 16
- Республика Татарстан 24
- Удмуртская Республика 13
- Республика Чувашия 35
- Пермский край 51
- Кировская область 29
- Нижегородская область 191
- Оренбургская область 108
- Пензенская область 31
- Самарская область 108
- Саратовская область 116
- Ульяновская область 156
- Курганская область 15
- Свердловская область 59
- Тюменская область 31
- Ханты-Мансийский АО 108
- Ямало-Ненецкий автономный округ 17
- Челябинская область 115
- Республика Алтай 16
- Республика Тыва 33
- Республика Хакасия 11
- Алтайский край 59
- Красноярский край 83
- Иркутская область 81
- Кемеровская область 94
- Новосибирская область 72
- Омская область 69
- Томская область 52
- Республика Бурятия 53
- Республика Саха (Якутия) 47
- Забайкальский край 7
- Камчатский край 3
- Приморский край 55
- Амурская область 27
- Магаданская область 16
- Хабаровский край 129
- Сахалинская область 67
- Еврейская автономная область 20
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано из стационаров России 862 373 выздоровевших.