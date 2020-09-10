За сутки в России подтверждено 5363 случая COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое Москва 695

Санкт-Петербург 215

Московская область 169

Нижегородская область 163

Ростовская область 155

Ставропольский край 129

Свердловская область 126

Воронежская область 110

Ульяновская область 108

Самарская область 105

Саратовская область 103

Красноярский край 102

Пензенская область 97

Волгоградская область 94

Оренбургская область 93

Республика Калмыкия 90

Краснодарский край 87

Кемеровская область 87

Архангельская область 85

Республика Дагестан 82

Ханты-Мансийский АО 80

Иркутская область 76

Приморский край 70

Мурманская область 69

Челябинская область 69

Хабаровский край 67

Кировская область 65

Республика Саха (Якутия) 65

Карачаево-Черкесская Республика 64

Алтайский край 62

Пермский край 60

Новосибирская область 56

Томская область 56

Удмуртская Республика 55

Омская область 55

Ямало-Ненецкий АО 54

Республика Крым 52

Тюменская область 51

Орловская область 49

Костромская область 48

Республика Коми 46

Ярославская область 45

Забайкальский край 45

Белгородская область 44

Ивановская область 43

Сахалинская область 41

Астраханская область 39

Республика Бурятия 39

Липецкая область 37

Вологодская область 37

Брянская область 36

Ленинградская область 35

Кабардино-Балкарская Республика 35

Республика Ингушетия 34

Курская область 33

Республика Карелия 33

Республика Хакасия 33

Владимирская область 31

Республика Мордовия 31

Калужская область 29

Тульская область 29

Калининградская область 29

Республика Башкортостан 29

Амурская область 29

Магаданская область 29

Рязанская область 28

Тамбовская область 27

Псковская область 27

Чувашская Республика 27

Республика Алтай 27

Новгородская область 26

Республика Северная Осетия 26

Курганская область 26

Тверская область 23

Республика Татарстан 21

Республика Адыгея 20

Республика Марий Эл 17

Республика Тыва 17

Камчатский край 15

Смоленская область 13

Еврейская АО 7

Чеченская Республика 5

Чукотский АО 1

г. Севастополь 1 Всего в России зарегистрировано 1 046 370 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Республика Тыва, Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика, город Севастополь 0,2%

3. Москва, Калужская область, Чувашская Республика, Тульская область, Республика Татарстан 0,3% За последние сутки подтверждено 128 летальных случаев Воронежская область 6

Костромская область 3

Липецкая область 1

Московская область 6

Смоленская область 1

Тверская область 2

Тульская область 2

Москва 14

Республика Коми 1

Архангельская область 1

Вологодская область 1

Мурманская область 1

Санкт-Петербург 16

Республика Калмыкия 1

Республика Крым 1

Краснодарский край 3

Астраханская область 2

Волгоградская область 1

Ростовская область 6

Республика Дагестан 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Республика Северная Осетия - Алания 1

Ставропольский край 3

Республика Башкортостан 1

Республика Татарстан 1

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 1

Пермский край 3

Кировская область 2

Нижегородская область 2

Пензенская область 1

Саратовская область 2

Ульяновская область 5

Свердловская область 14

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Алтайский край 3

Красноярский край 3

Иркутская область 1

Новосибирская область 3

Омская область 4

Камчатский край 1

Амурская область 1

Хабаровский край 1 За весь период пандемии в России умерли 18 263 человека. За сутки выписано из стационаров 5 915 выздоровевших Белгородская область 42

Брянская область 38

Владимирская область 19

Воронежская область 126

Ивановская область 24

Калужская область 33

Костромская область 21

Курская область 27

Липецкая область 45

Московская область 122

Орловская область 53

Рязанская область 23

Смоленская область 8

Тамбовская область 60

Тверская область 17

Тульская область 40

Ярославская область 78

Москва 1434

Республика Карелия 23

Республика Коми 40

Архангельская область 153

Вологодская область 19

Калининградская область 4

Ленинградская область 28

Мурманская область 69

Новгородская область 18

Псковская область 17

Санкт-Петербург 112

Республика Адыгея 22

Республика Калмыкия 67

Республика Крым 20

Краснодарский край 47

Астраханская область 21

Волгоградская область 256

Ростовская область 89

Севастополь 3

Республика Дагестан 58

Республика Ингушетия 8

Кабардино-Балкарская Республика 13

Карачаево-Черкесская Республика 34

Республика Северная Осетия - Алания 8

Чеченская Республика 36

Ставропольский край 99

Республика Башкортостан 212

Республика Марий Эл 11

Республика Мордовия 16

Республика Татарстан 24

Удмуртская Республика 13

Республика Чувашия 35

Пермский край 51

Кировская область 29

Нижегородская область 191

Оренбургская область 108

Пензенская область 31

Самарская область 108

Саратовская область 116

Ульяновская область 156

Курганская область 15

Свердловская область 59

Тюменская область 31

Ханты-Мансийский АО 108

Ямало-Ненецкий автономный округ 17

Челябинская область 115

Республика Алтай 16

Республика Тыва 33

Республика Хакасия 11

Алтайский край 59

Красноярский край 83

Иркутская область 81

Кемеровская область 94

Новосибирская область 72

Омская область 69

Томская область 52

Республика Бурятия 53

Республика Саха (Якутия) 47

Забайкальский край 7

Камчатский край 3

Приморский край 55

Амурская область 27

Магаданская область 16

Хабаровский край 129

Сахалинская область 67

Еврейская автономная область 20

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано из стационаров России 862 373 выздоровевших. В Москве началась вакцинация в рамках исследования вакцины от COVID-19