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10.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 5363 случая COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 24,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • Москва 695
  • Санкт-Петербург 215
  • Московская область 169
  • Нижегородская область 163
  • Ростовская область 155
  • Ставропольский край 129
  • Свердловская область 126
  • Воронежская область 110
  • Ульяновская область 108
  • Самарская область 105
  • Саратовская область 103
  • Красноярский край 102
  • Пензенская область 97
  • Волгоградская область 94
  • Оренбургская область 93
  • Республика Калмыкия 90
  • Краснодарский край 87
  • Кемеровская область 87
  • Архангельская область 85
  • Республика Дагестан 82
  • Ханты-Мансийский АО 80
  • Иркутская область 76
  • Приморский край 70
  • Мурманская область 69
  • Челябинская область 69
  • Хабаровский край 67
  • Кировская область 65
  • Республика Саха (Якутия) 65
  • Карачаево-Черкесская Республика 64
  • Алтайский край 62
  • Пермский край 60
  • Новосибирская область 56
  • Томская область 56
  • Удмуртская Республика 55
  • Омская область 55
  • Ямало-Ненецкий АО 54
  • Республика Крым 52
  • Тюменская область 51
  • Орловская область 49
  • Костромская область 48
  • Республика Коми 46
  • Ярославская область 45
  • Забайкальский край 45
  • Белгородская область 44
  • Ивановская область 43
  • Сахалинская область 41
  • Астраханская область 39
  • Республика Бурятия 39
  • Липецкая область 37
  • Вологодская область 37
  • Брянская область 36
  • Ленинградская область 35
  • Кабардино-Балкарская Республика 35
  • Республика Ингушетия 34
  • Курская область 33
  • Республика Карелия 33
  • Республика Хакасия 33
  • Владимирская область 31
  • Республика Мордовия 31
  • Калужская область 29
  • Тульская область 29
  • Калининградская область 29
  • Республика Башкортостан 29
  • Амурская область 29
  • Магаданская область 29
  • Рязанская область 28
  • Тамбовская область 27
  • Псковская область 27
  • Чувашская Республика 27
  • Республика Алтай 27
  • Новгородская область 26
  • Республика Северная Осетия 26
  • Курганская область 26
  • Тверская область 23
  • Республика Татарстан 21
  • Республика Адыгея 20
  • Республика Марий Эл 17
  • Республика Тыва 17
  • Камчатский край 15
  • Смоленская область 13
  • Еврейская АО 7
  • Чеченская Республика 5
  • Чукотский АО 1
  • г. Севастополь 1

Всего в России зарегистрировано 1 046 370 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Республика Тыва, Московская область, Смоленская область, Чеченская Республика, город Севастополь 0,2%
  • 3. Москва, Калужская область, Чувашская Республика, Тульская область, Республика Татарстан 0,3%
За последние сутки подтверждено 128 летальных случаев
  • Воронежская область 6
  • Костромская область 3
  • Липецкая область 1
  • Московская область 6
  • Смоленская область 1
  • Тверская область 2
  • Тульская область 2
  • Москва 14
  • Республика Коми 1
  • Архангельская область 1
  • Вологодская область 1
  • Мурманская область 1
  • Санкт-Петербург 16
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Крым 1
  • Краснодарский край 3
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 1
  • Ростовская область 6
  • Республика Дагестан 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Республика Северная Осетия - Алания 1
  • Ставропольский край 3
  • Республика Башкортостан 1
  • Республика Татарстан 1
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 1
  • Пермский край 3
  • Кировская область 2
  • Нижегородская область 2
  • Пензенская область 1
  • Саратовская область 2
  • Ульяновская область 5
  • Свердловская область 14
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Алтайский край 3
  • Красноярский край 3
  • Иркутская область 1
  • Новосибирская область 3
  • Омская область 4
  • Камчатский край 1
  • Амурская область 1
  • Хабаровский край 1

За весь период пандемии в России умерли 18 263 человека.

За сутки выписано из стационаров 5 915 выздоровевших
  • Белгородская область 42
  • Брянская область 38
  • Владимирская область 19
  • Воронежская область 126
  • Ивановская область 24
  • Калужская область 33
  • Костромская область 21
  • Курская область 27
  • Липецкая область 45
  • Московская область 122
  • Орловская область 53
  • Рязанская область 23
  • Смоленская область 8
  • Тамбовская область 60
  • Тверская область 17
  • Тульская область 40
  • Ярославская область 78
  • Москва 1434
  • Республика Карелия 23
  • Республика Коми 40
  • Архангельская область 153
  • Вологодская область 19
  • Калининградская область 4
  • Ленинградская область 28
  • Мурманская область 69
  • Новгородская область 18
  • Псковская область 17
  • Санкт-Петербург 112
  • Республика Адыгея 22
  • Республика Калмыкия 67
  • Республика Крым 20
  • Краснодарский край 47
  • Астраханская область 21
  • Волгоградская область 256
  • Ростовская область 89
  • Севастополь 3
  • Республика Дагестан 58
  • Республика Ингушетия 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 13
  • Карачаево-Черкесская Республика 34
  • Республика Северная Осетия - Алания 8
  • Чеченская Республика 36
  • Ставропольский край 99
  • Республика Башкортостан 212
  • Республика Марий Эл 11
  • Республика Мордовия 16
  • Республика Татарстан 24
  • Удмуртская Республика 13
  • Республика Чувашия 35
  • Пермский край 51
  • Кировская область 29
  • Нижегородская область 191
  • Оренбургская область 108
  • Пензенская область 31
  • Самарская область 108
  • Саратовская область 116
  • Ульяновская область 156
  • Курганская область 15
  • Свердловская область 59
  • Тюменская область 31
  • Ханты-Мансийский АО 108
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 17
  • Челябинская область 115
  • Республика Алтай 16
  • Республика Тыва 33
  • Республика Хакасия 11
  • Алтайский край 59
  • Красноярский край 83
  • Иркутская область 81
  • Кемеровская область 94
  • Новосибирская область 72
  • Омская область 69
  • Томская область 52
  • Республика Бурятия 53
  • Республика Саха (Якутия) 47
  • Забайкальский край 7
  • Камчатский край 3
  • Приморский край 55
  • Амурская область 27
  • Магаданская область 16
  • Хабаровский край 129
  • Сахалинская область 67
  • Еврейская автономная область 20
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано из стационаров России 862 373 выздоровевших.

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