Завершились съемки драмеди "257 причин, чтобы жить"

Режиссер Максим Свешников закончил съемки нового сезона драмеди "257 причин, чтобы жить". В сериале сыграли Ксения Собчак, Полина Максимова, Егор Корешков, Андрей Федорцов, Александр Соколовский, Юлия Топольницкая, Максим Лагашкин, Анна Невская, Дарья Руденок, Роман Маякин и другие. Премьера состоится на START. Среди основателей START - белорусы Алексей Троцюк и Виталий Шляппо. Самыми известными проектами START стали "Бывшие", "Содержанки", "Текст", "Завод", "Отель" Белград" и другие.

По сюжету спустя три непростых года борьбы с онкологией 30-летней Жене Коротковой удается одержать победу над коварной болезнью. По возвращении домой перед девушкой открывается суровая действительность: любимый парень предлагает расстаться, родная сестра признается, что присваивала себе чужие деньги с благотворительных взносов на лечение, а начальник на работе уже давно нашел замену. На глаза Коротковой попадается собственный ярко-желтый дневник, в который она записала 256 причин, чтобы жить и продолжать бороться с тяжелым заболеванием. Женя добавляет 257-е желание: "найти любовь".

В продолжении истории Женя Короткова (ее играет Полина Максимова) встретит двух важных в ее судьбе людей: папу Александра (актер Андрей Федорцов), с которым давно не общалась, и нового поклонника Максима (Александр Соколовский). Правда, обстоятельства вновь начнут менять планы Жени. У нее есть ярко-желтый блокнот, в котором записаны все по-настоящему важные желания и цели.

Сестра Жени, Соня (актриса Дарья Руденок), продолжает строить карьеру популярного блогера и решает попробовать себя в жанре интервью. В качестве первой гостьи своего шоу неопытная, но амбициозная Соня приглашает Ксению Собчак и получает от звезды своеобразный мастер-класс.

- Обычно я переписываю реплики, подгоняю их под себя, а здесь ребята прекрасно справились. Очень точно передали и характер, и интонацию, - рассказала Ксения Собчак.- Я даже дала мастер-класс начинающим журналистам. Во-первых, придумайте какой-то интересный формат. Во-вторых, не выбирайте темы, которые сто раз обсудили. Старайтесь говорить о чем-то, что не связано напрямую с творческой деятельностью героя. А третье - обязательно смотрите источники с небольшим охватом, не федеральные СМИ, ищите там, где никто обычно не копает, там можно найти невероятные перлы.

Над вторым сезоном истории о жизнерадостной Жене Коротковой продолжили работать режиссер Максим Свешников, креативный продюсер и автор сценария Алексей Ляпичев, к ним присоединился оператор-постановщик Федор Стручев ("Отель Белград", "ИП Пирогова" и другие).

- В том, как развивается сюжет в первом сезоне, виновата нерешительность Константина,- рассказывает актер Егор Корешков, - нежелание бороться за свои чувства. Но прошел год, Константин изменился, он переосмыслил свою жизнь, жизнь дочери, свои чувства к Жене. И посчитал, что любые способы подойдут, если ты хочешь вернуть свою любовь и обрести счастье.

Первый сезон оригинального сериала START "257 причин, чтобы жить" стал единственным проектом из России, который был выбран жюри для участия в основном конкурсе международного фестиваля Canneseries. Смотр перенесен из-за распространения COVID-19 и пройдет в Каннах в октябре 2020 года.