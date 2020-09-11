Аборигены убили ведущего эксперта по племенам в Бразилии

Риели Францискато, ведущий бразильский эксперт по племенам, проживающим в лесах Амазонии, был убит стрелой, попавшей ему в грудь и выпущенной одним из аборигенов, защите которых он посвятил свою жизнь. 56-летний Францискато скончался в отдаленном районе штата Рондония, расположенном на северо-западе Бразилии.

Ученый прибыл в тропические леса Амазонии с очередной миссией, чтобы наблюдать за жизнью племени в рамках своей работы на правительственное агентство коренных народов Funai. "Риели посвятил свою жизнь делу коренных народов. Он прослужил более трех десятилетий и оставил огромное наследие для защиты этих народов", - сказал официальный представитель Funai Рикардо Лопес Диас. Свидетели рассказали, что Францискато и его группа подверглись обстрелу из луков, когда подошли к группе представителей коренного населения. По словам очевидцев трагедии, Францискато, которого сопровождали полицейские, попытался укрыться за автомобилем, но был ранен стрелой в грудь. Один из полицейских сообщил, что Францискато сумел вынуть стрелу, которая попала ему в область выше сердца. "Он вскрикнул, вытащил стрелу из груди, пробежал метров пятьдесят и упал, как подкошенный", - сказал офицер.

Бразильский фотокорреспондент Габриэль Учида сообщил AFP, что Францискато приехал понаблюдать за племенем, известным как Уру-Эу-Вау-Вау - "изолированная группа на реке Каутарио". По словам фотографа, который также был свидетелем инцидента, это племя всегда было "мирной группой", но на этот раз навстречу гостям вышло пять вооруженных людей, которые назвали себя "отрядом войны". Уру-Эу-Вау-Вау входит в число племен, которые резко настроены против политики президента Бразилии Жаира Болсонару, планирующего разрешить вырубку лесов на занимаемых ими территориях. Известно, что некоторые коренные народы в Амазонии бурно реагируют на присутствие посторонних на их землях, они могли принять группу ученого за тех, кто благоприятствует вырубке лесов. По данным правозащитной организации Survival International, в Амазонке, крупнейшем в мире тропическом лесу, проживает около 100 изолированных племен коренных народностей.

Экологическая ассоциация Канинде, которую Францискато помог основать в 1980-х годах, заявила, что коренные группы в последнее время часто оказываются не способными отличить друга от врага из внешнего мира, сообщает ВВС. Лидеры коренных народов говорят, что инциденты с нелегальными горняками, фермерами и лесозаготовителями на их исконных землях стали гораздо более распространенными с тех пор, как президент Бразилии Жаир Болсонару вступил в должность в 2019 году, пообещав развивать регион Амазонки.

Защитники природы обвиняют Болсонару и его правительство в финансировании агентств, включая Funai и агентство по охране окружающей среды Ibama, которые "закрывают глаза на деятельность фермеров и лесозаготовителей, расчищающих земли в Амазонии, ускоряя вырубку лесов". Болсонару долгое время выступал за нахождение крупных резерваций коренных жителей в тропических лесах и защищал развитие Амазонки, открывая охраняемые территории для сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых.