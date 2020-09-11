Apple запустит единую подписку на сервисы

Компания Apple может представить единую подписку на собственные сервисы 15 сентября. Об этом сообщает портал 9to5google.com

Во время декомпиляции apk-файла в приложении Apple Music для Android обнаружили упоминание сервиса Apple One. Туда войдет подписка на Apple Music, онлайн-кинотеатр Apple TV+, игровой сервис Apple Arcade и дополнительное место в хранилище iCloud. Кроме того, как пишет Bloomberg, Apple может представить и новый сервис с фитнес-видеотренировками. Контент покажут в приложениях для iOS и Apple TV.

На новом сервисе будет поддерживаться и вариант "семейной подписки". Также подписчики смогут выбрать какой-то один сервис - например, подписку только на Apple Music или только на Apple Arcade.