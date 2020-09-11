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11.09.2020 14:44
Рубрика: Общество

Польские археологи засекретили найденный в лесу древний объект

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Польше сотрудники Эльблонгского лесничества сделали необычную находку. Они обнаружили следы поселения каменного века, место расположения которого археологи намеренно скрыли от широкой общественности.

Фото: iStock
Найденное поселение приоткрыло завесу тайн истории Польши

Как сообщает Nauka w Polsce, с находкой работают археологи из Варшавского университета. Они намерено не разглашают место, где было найдено древнее поселение. Причин названо несколько. Во-первых, в этом году исследователи не успели детально изучить поселение, они вернутся на место с дальнейшими раскопками в 2021 году.

Во-вторых, археологический объект расположен на территории Эльблонгского лесничества. Как пояснил его представитель Ян Пиотровски, лесники выполняют много различных функций, в том числе по охране объектов культурного наследия и вновь выявленных археологических памятников.

"В таких случаях мы приостанавливаем лесохозяйственные работы, а при необходимости участок находится под охраной, - пояснил Ян Пиотровски. - Поэтому, пока этот памятник не будет тщательно исследован археологами, мы не раскроем его местонахождение".

Впрочем, кое-что об открытии археологи все-таки рассказали.  Оно было сделано лесниками. Сообщается, что найдено, вероятно, поселение каменного века. В ходе предварительных раскопок были обнаружены фрагменты гончарных сосудов, которые первоначально датированы концом неолита.

"Среди находок были не только фрагменты керамических сосудов, но и кремневые отщепы, а также каменные орудия труда, в том числе точильный станок", - пояснил Ян Пиотровски.

Фото: Дмитрий Раичев/ РГ
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Археологи предполагают, что поселение и артефакты, скорее всего, связаны с Жуцевской культурой. Ее также называют культурой побережья залива. Считается, что в эпоху позднего неолита ее центр находился на побережье Гданьского залива и Калининградского залива.

Представители этой культуры населяли территории современных Польши, Литвы и России. Их поселения находились на юго-восточном побережье Балтийского моря в III и начале II тысячелетия до нашей эры. Эта культура известна исследователям в основном своей специализированной технологией обработки янтаря, а также разнообразным питанием, весьма богатым мясом тюленя.

До сих пор было обнаружено лишь несколько исторических участков Жуцевской культуры на обширной территории Польши, Калининградской области и Литвы. Поэтому открытие в Эльблонгском лесничестве обещает дать важные сведения археологам.

"Причем большая часть источников, описывающих такие участки, относится к довоенным исследованиям, которые проводились как бы по случаю в преддверии строительства железнодорожной линии", - подчеркнул Александр Клеча, археолог из Варшавского университета.

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