Авиакомпании возобновили рейсы из Москвы в Дубай

Международное сообщение между Москвой и Дубаем (ОАЭ) возобновляется сегодня. На направление одновременно вернуться два перевозчика - "Аэрофлот" и Emirates.

До конца сентября обе авиакомпании будут выполнять по два рейса в неделю - по пятницам и субботам. Наш национальный перевозчик планирует выполнять свои рейсы из родного "Шереметьево", эмиратские авиаторы, как и прежде, будут обслуживаться в аэропорту "Домодедово".

"Полеты в Дубай будут осуществляться с 11 сентября по следующему расписанию: рейс SU 0522 Шереметьево - Дубай по пятницам и субботам в сентябре, по пятницам и воскресеньям в октябре, - сообщили в пресс-службе "Аэрофлота". - Обратный рейс SU 0523 Дубай - Шереметьево по субботам и воскресеньям".

Первым к берегу Персидского залива отправится самолет "Аэрофлота". Вылет состоится в 02.30 мск. За десять часов до времени отправления в продаже еще было пять билетов по цене 48713 рублей (в одну сторону). Заявленный борт - А330-300, его емкость - 295 пассажиров.

Авиакомпания Emirates в период пандемии выполняла еженедельные рейсы в Москву, рассказали источники в туристической отрасли. Они считались "вывозными", но при некотором желании можно было достать билет на обратный рейс и таким не вполне официальным способом попасть в Дубай. Теперь же перевозчик восстанавливает полноценные пассажирские рейсы. Emirates планировал вернуться на маршрут на неделю позже, но решил не отставать от конкурента и поставил свои частоты на те же дни, что и "Аэрофлот". Предполагается, что направление будет обслуживать самолет Boeing 777-300. Самый большой пассажирский лайнер с двумя двигателями, в зависимости от компоновки кресел, за один раз может взять на борт от 354 до 442 пассажиров.

В четверг вечером на рейс Emirates Москва - Дубай 11 сентября (время вылета - 17.35 мск) еще оставались билеты по цене 39098 рублей (в одну сторону).

Перед вылетом в Дубай необходимо пройти тест на коронавирус. Допустимо использовать только метод ПЦР. Справка должна быть выписана на английском языке, содержать в себе паспортные данные путешественника, а момент забора материала - максимум за 96 часов до прилета в Дубай. Все путешественники должны установить специальное приложение на свой смартфон и заполнить карантинные формы. Часть пассажиров может быть подвергнута второму тексту на COVID-19 по прибытии в Дубай. В ожидании его результатов турист обязан самоизолироваться в забронированном отеле. Еще один текст на коронавирус необходимо сдать перед вылетом домой.