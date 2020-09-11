Азаренко обыграла Уильямс в полуфинале US Open

Белоруска Виктория Азаренко вышла в финал Открытого чемпионата США по теннису, переиграв в трех сетах Серену Уильямс.

Нынешний матч между спортсменками стал 23-м в истории. Серена Уильямс выиграла 18 поединков, на счету Азаренко было всего четыре победы. Примечательно, что в этом полуфинале встретились теннисистки, которые не так давно стали мамами.

Стартовая партия не внушила оптимизма поклонникам белорусской спортсменки. Уильямс легко выиграла - 6:1. Но затем в игре наступил перелом. Азаренко сумела найти свою игру и выиграла второй сет - 6:3. В третьей партии белоруска продолжила доминировать и спустя час и 55 минут она победно вскинула руки вверх - 6:3.

В финале Азаренко сыграет с Наоми Осанкой из Японии.