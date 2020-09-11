Батальон Т-34 выполнил боевые стрельбы в Подмосковье

Накануне Дня танкиста, который в России будут отмечать в воскресенье, 13 сентября, в 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии прошли боевые стрельбы. Событие в рамках армии и тем более страны, в общем-то, рядовое. Если бы не одно "но". На огневые позиции вышли экипажи лучшего танка Второй мировой войны Т-34. Точнее говоря, его последней версии - Т-34-85.

По информации пресс-службы Западного военного округа, на подмосковном полигоне "Алабино" танкисты отработали загрузку в боевые машины боеприпасов, заряжание, поиск целей, прицеливание и ведение огня на различных дистанциях по мишеням, имитирующим бронетехнику условного противника. Также экипажи в ходе вождения исторической бронетехники преодолели различные препятствия и выполнили маневрирование на скоростных участках, осуществили сложные повороты и развороты.

Напомним, что в январе прошлого года Минобороны России сообщило, что Лаос передал нашей армии 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии. Договоренности о передаче боевых машин были достигнуты за год до этого в ходе визита в Лаос министра обороны РФ Сергея Шойгу. Сначала танки прибыли во Владивосток. Затем их по железной дороге доставили в подмосковный Наро-Фоминск.

Батальон Т-34-85 вошел в состав 13-го гвардейского танкового полка 4-й гвардейской Кантемировской дивизии. В Минобороны РФ сообщили, что эти боевые машины планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне.

У многих возникает вопрос: почему в далеком Лаосе эти танки сохранились, а на их родине они оказались раритетом. Объяснение простое. До начала 1990-х на базах хранения Вооруженных сил находились сотни, если не тысячи таких машин. Но в девяностые армия села на голодный паек, стало трудно содержать даже современную технику, а на хранение старого арсенала средств не оказалось вовсе. Началось массовое списание не только оставшихся "тридцатьчетверок", но и всей бронетехники, выпущенной позже, но уже не стоявшей на вооружении. А по закону, списанную технику требовалось немедленно демилитаризировать и утилизировать. А поскольку танковая сталь всегда в цене, утилизация Т-34-85 шла особенно активно.

Надо сказать огромное спасибо Сергею Шойгу, что он остановил варварское уничтожение отечественных военных раритетов и смог договориться с командованием вооруженных сил Лаоса о передаче России полностью боеготового танкового батальона Т-34-85. В Кантемировской дивизии для них подготовили специальное хранилище, экипажи этих танков прошли переобучение, и с первого марта прошлого года батальон выполняет возложенные на него задачи.

Известно, что танки, прибывшие из Лаоса, выпущены в Чехословакии. Но собраны они из комплектующих, поставляемых Уралвагонзаводом. Так что эти машины вполне можно считать отечественными. Отличительная их особенность состоит в том, что именно на Т-34-85 была основана новая технология сварки броневых листов, ставшая позже классической не только в СССР, но и в других странах, где производилась бронетехника.

Другая особенность этого батальона и этих машин - их полноценное использование. Другими словами, "тридцатьчетверки" в перерывах между парадами, праздничными смотрами и съемками не стоят в ангарах в качестве выставочной техники. Их экипажи, как и другие танкисты, выезжают на полигоны и стрельбища, выполняют там учебные задачи.

Это вообще характерно для российской армии. Весь ее арсенал - боевой. Достаточно вспомнить, что известные на весь мир пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" летают на своих Су-30, Су-35 и МиГ-29 не только на авиашоу, но и сдают зачеты по технике пилотирования и боевому применению. А их самолеты являются полноценными боевыми единицами ВКС России.