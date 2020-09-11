Белорусский фильм "Жанин" получил приз на фестивале "Победили вместе"

В шестнадцатый раз город-герой Севастополь принимал XVI международный фестиваль документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе", президентом которого является народный артист СССР Владимир Меньшов:

- Кинофорум посвящен 75-летию Победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах. Все мы черпаем силы в истории. Победили вместе - это метафора мирного сосуществования всех народов.

"Победили вместе" подтвердил статус крупнейшего форума в России. В конкурсных программах XVI фестиваля было показано 144 киноработы из 37 стран мира и 21 региона России, 24 - во внеконкурсных.

Программа фестиваля включала национальный конкурс документальных фильмов и четыре международных: конкурс документальных фильмов, телевизионный конкурс, конкурс киношкол, который судила белорусский документалист Галина Адамович, и впервые проходивший в этом году конкурс социального фильма, видео и рекламы.

В конкурсе документальных фильмов было представлено два тематических блока: память и отражение.

- Программа сформирована таким образом, что есть память - фильмы, посвященные памяти о войне, а есть отражение - вот мы победили вместе, а теперь надо жить вместе, - отметил председатель жюри РФ Владимир Хотиненко.

Гран при получил фильм-покаяние "Переход" итальянских режиссеров Мишеля Манцолини и Федерико Ферроне об итальянском солдате, который отправляется на советский фронт. Лучший полнометражный российский фильм "Реанимация".

Телевизионный конкурс включал пять номинаций, а судил Андрей Басс из Беларуси. Специальный приз президента фестиваля вручен за фильм "Вечная отечественная". Приз зрительских симпатий получил фильм "Жанин" белорусского режиссера Владимира Бокуна.

В ленте рассказывается о Янине-Жанин Сташко, которая в свои 88 проехала около 1700 километров, чтобы оказаться во Франции, где родилась и жила 16 лет. Янина жила на хуторе в погранполосе, смирившись с тихой белорусской старостью. Глухое место, куда не всегда готова доехать автолавка. Но женщина не теряла веры в жизнь.

Историей женщины с белорусского хутора заинтересовалось посольство Франции в Беларуси, а "Мастерская Владимира Бокуна" сняла документальное кино о том, как Жанин возвращается домой.

Несмотря на свой возраст и слабое здоровье, Жанин не побоялась проехать на микроавтобусе, чтобы увидеть Европу. И, надо сказать, Жанин проявила себя настоящей француженкой. Эта пожилая сгорбленная от болезней женщина, которая почти всю свою жизнь прожила в белорусской глубинке, вдруг совершенно преобразилась на родной земле. Надо было видеть ее глаза, когда она выбирала себе туфли во французском магазине. А духи 89-летняя француженка и вовсе забраковала.

Жанин удалось найти и дом, в котором прошло ее детство, посетить школу им. Жанны Д'Арк, в которую ходила. Ее с восторгом встречали в мэрии и музее. Но главным событием поездки стала пасхальная служба в костеле города Лален.

В фильме очень много щемящих историй и о других репатриантах и их детях. Судьбы складывались по-разному. Большинству, как Жанин, пришлось пережить очень трудные времена. Другим повезло больше. Степан Максимович Батура стал преподавателем французского языка. Он вырастил не одно поколение педагогов, переводил Короткевича и Быкова на французский язык.

- До этого я ничего не знал о репатриантах, живущих в Беларуси, - рассказал французский посол Дидье Канесс. - Все началось с письма, которое пришло в посольство от некоего Ивана Павловича из Витебска. Он рассказал, что родился во Франции, вместе с отцом переехал в Беларусь, что сейчас он уже в возрасте, тяжело болен и опасается, что после инфаркта и инсульта ему осталось жить недолго. Он просил прислать французский флаг, чтобы положить его на гроб в день похорон. Мы начали поиски других репатриантов.Так возникла идея фильма. А после появился и сам фильм.