Чем удивит "Пиковая дама" белорусского зрителя

Обращение к русской классики для коллектива закономерно. Да и критики давно признают виртуозность этого драматического шедевра, рожденного в дни Болдинской осени1833 года гением автора. Кстати, произведение, в котором готический ужас, инкарнация Наполеона и притча о том, как чрезмерная увлеченность навязчивой идеей порабощают человеческую психику, сразу после его издания имело оглушительный успех.

А сам Александр Сергеевич, по воспоминаниям современников, признавал, что его "Пиковая дама" в большой моде. Игроки, в кругу которых любил засиживаться и сам поэт, по его наблюдениям, чаще всего "понтируют на тройку, семёрку и туза".

Тема борьбы с фатумом, роком приобретает в могилевском варианте, констатируют театральные критики, новое звучание. Авторы, на их взгляд, "предлагают занятную постмодернистскую игру с запутанной, но крайне интересной системой правил". Над постановкой, сообщает агентство, работала талантливая команда: режиссер Игорь Казаков, драматург Дмитрий Богославский, художник Татьяна Нерсисян, хореограф Игорь Шугалеев и композитор Леонид Павленок.

Комментируя трактовку сценического воплощения пушкинской повести, которую, кстати, Белинский предпочитал называть рассказом, ее создатели утверждают, что главный герой "оказывается в абсурдном шоу, в котором его жизнь постепенно выходит из-под контроля, а все происходящее напоминает бред сумасшедшего. Пусть это игра, но с очень серьезными ставками. В погоне за иллюзией Герман ставит на кон не только капитал, но и свою свободу, рассудок, саму личность. Сон его больного разума порождает чудовищ. Приговор обрусевшему немцу выносит русская действительность…".

В спектакле заняты Елена Кривонос, Александр Кулешов, Александр Матюшко, Владимир Петрович, Даниил Самкнулов, Алексей Цыбин, Андрей Корзан, Максим Чернюк.

Стоит добавить, что постановщик спектакля Игорь Казаков в настоящее время является главным режиссером Современного художественного театра в белорусской столице. Его многие работы считаются художественными открытиями, признаны не только белорусской, но и зарубежной публикой. А постановки "Гамлета", "На дне" и "Кандид" стали запоминающимся прорывом для отечественного театра, резюмирует агентство.