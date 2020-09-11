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11.09.2020 15:17
Рубрика: Власть

ЦИК фиксирует рекордно низкое количество сообщений о нарушениях

Текст: Галина Мисливская
На горячую линии Центризбикома поступило всего 43 обращения в связи с теми или иными недостатками в избирательной системе, рассказала в пятницу в информационном центре ЦИК секретарь комиссии Майя Гришина.

"В этом году у нас информации о нарушениях, о недостатках в избирательной сфере довольно мало, практически на порядок меньше, чем в прошлом году", - сказала она.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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Согласно представленным Гришиной данным, всего в этом году на горячую линию поступило 4229 звонков, но жалоб среди них всего 43. Для сравнения - в прошлом году за это же время обращений было 4741, из них 391 содержало сведения о недостатках в избирательной системе. Сейчас граждане чаще всего обращаются за информацией о выборах.

Что касается жалоб, то более половины из них - 24 касались решений и действий избиркомов, еще 13 - недостатков в обеспечении избирательного процесса. Двое заявителей пожаловались на нарушение правил агитации, еще четверо - на использование административного ресурса. Заявлений, касающихся фальсификации результатов голосования или воспрепятствования реализации избирательных прав граждан, не поступало.

Горячая линия ЦИК будет работать в круглосуточном режиме до завершения Единого дня голосования.

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