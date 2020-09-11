Десять премьер нового сезона Театра на Малой Бронной

Московский театр на Малой Бронной откроет свой 75-й сезон премьерой спектакля "Бульба. Пир" в постановке Александра Молочникова. Пока в здании театра продолжается глобальная реконструкция, зрителей ждут 19 сентября в концертном зале "Дворца на Яузе".

"Мы перенесли премьеры, которые планировались на конец прошлого сезона, на нынешний сезон. И начинаем с премьеры, до которой оставалось на момент закрытия театра на карантин буквально 2,5 недели. Это фантазии на гоголевские темы "Бульба. Пир" в постановке Александра Молочникова, - рассказывает художественный руководитель театра Константин Богомолов.

А следом на передовой окажется сам Богомолов, который представит свое видение "Бесов".

"Пока этот спектакль даже для меня таинственный", - пошутил режиссер, оправдавшись тем, что до премьеры еще полтора месяца. Зато точно известно, что театр готовит постановку совместно с концертным залом "Барвиха Luxury Village", где и будет сыгран премьерный спектакль 21 и 22 октября, и Фондом имени Михоэлса. Главные роли исполнят Никита Ефремов, Елена Морозова, Вера Майорова, Игорь Миркурбанов, Василиса Перелыгина, Мария Шумакова.

В октябрьской афише запланирован еще один премьерный показ - это спектакль "Оля+Сережа" в постановке Евгении Громовой.

"Это фактически ее режиссерский дебют на профессиональной сцене. Женя ставит спектакль по прозе Юрия Трифонова с Ольгой Лапшиной и Иваном Шабалтасом в главных и единственных ролях, это спектакль на двоих", - рассказывает Богомолов.

Следующие на очереди "Благоволительницы" молодого режиссера Микиты Ильинчика по одноименному роману Джонатана Литтела.

По словам Богомолова, Микита - молодое дарование, он участвовал в программе дебютов и сумел убедить всех, что у его постановки большой потенциал.

"В декабре прошлого года он представил свой эскиз спектакля, мы оценили, провели переговоры с автором Джоном Литтелом, и уже в ноябре сыграем премьеру на большой сцене", - объясняет Богомолов.

В декабре ожидается выход премьеры Саши Денисовой под рабочим названием "Бетмэн против Брежнева".

"Это вольная фантазия о человеке, жившем в брежневскую эпоху, в рабочее время служившем в учреждении, а в свободное от работы время боровшемся за справедливость в облике, подобном тому, в котором боролся Бетмэн, в образе летучей мыши", - рассказывает худрук театра.

В рамках творческой лаборатории молодых режиссеров в конце октября - начале ноября выпускник РГИСИ (мастерской Андрея Могучего) Эдгар Закарян представит эскиз по пьесе У. Шекспира "Гамлет". В случае успешного показа, по словам Богомолова, спектакль будет принят к постановке на основной сцене театра.

Вторая половина сезона обещает быть не менее яркой и запоминающейся. Весной Кирилл Вытоптов планирует поставить спектакль "Летучая мышь" по Иоганну Штраусу в жанре "актерская оперетта". А Константин Богомолов задумал диптих под общим названием "Москва", в который войдут пьесы "Месяц в деревне" Ивана Тургенева и "Покровские ворота" Леонида Зорина.

"Мы продолжаем вести сложные переговоры с Ренатой Литвиновой, которая написала для нас написала пьесу "Посмертные ранения". Человек она занятой, но мы надеемся, что в конце сезона она займется постановкой", - продолжает интриговать Богомолов.

Одной из самых ожидаемых премьер 2021 года станут "Уроки танго" латышского режиссера Элмара Сенькова с Аллой Сигаловой в главной роли. Также в планах - еще одна постановка Александра Молочникова, спектакли Николая Рощина по пьесе Кирилла Фокина "Вечер в ресторане Sorbet Glace" и Андрия Жолдака о Соломоне Михоэлсе.

Константин Богомолов рассчитывает, что эти спектакли театр сможет уже сыграть на своей родной сцене.

"Из-за пандемии мы всего лишь на месяц приостанавливали работы. Но в целом идем практически в графике. Надеюсь, что осенью 2021 года мы переедем из "Дворца на Яузе" и вернемся к себе в обновленное здание", - добавил директор театра Константин Чернышев.

Он также пообещал, что театр несмотря ни на что не будет повышать цены на билеты.