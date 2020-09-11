"Единение в борьбе с СОVID-19", фильм пятый: Общая судьба

Для вируса нет государственных границ. Опасная инфекция - общий враг всего человечества. Вирус надвигался на человечество и атаковал, не признавая границ, межгосударственных, региональных и национальных различий.

В трудное время, когда Китай сражался с эпидемией, многие страны мира протянули ему руку помощи. Когда пандемия распространилась по миру, Китай учредил специальный целевой фонд в размере двух миллиардов юаней. Более чем 150 странам и международным организациям была оказана экстренная помощь. 29 групп медицинских экспертов были направлены в 27 стран. Это была самая мощная чрезвычайная международная гуманитарная акция с самым широким охватом и самой высокой скоростью оказания помощи со времени образования КНР.

На дороге общей судьбы человечества идут дожди и дуют ветра, но Китай и весь мир идут рука об руку, совместно преодолевают трудности и смело движутся вперед.