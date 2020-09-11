Эксперты предупреждают о лавинообразном росте теневого рынка табака

Глобальный нелегальный рынок табака, ежегодный объем которого Всемирный банк оценивает в $50 млрд, в скором времени может резко вырасти из-за экономических последствий пандемии COVID-19. Такие данные приводятся в аналитическом отчете компании JTI и независимых экспертов Intrinsic Insight Ltd.

По их прогнозам, глобальный кризис системы общественного здравоохранения и наложившиеся на него экономические проблемы создали условия для "идеального шторма": организованные преступные группы будут еще сильнее эксплуатировать спрос потребителей на дешевые товары. А доля "черного рынка" будет расти на фоне падающих доходов населения в условиях надвигающейся глобальной рецессии, в первую очередь, в странах с высокой налоговой нагрузкой.

Отчет о том, как устроен глобальный рынок нелегального табака, базируется на 63 исследованиях, проведенных в 50 странах. В частности, в него вошли данные из России, Канады, Малайзии и Филиппин, где табачные контрабандисты имеют особенно сильные позиции. Правоохранительные органы по всему миру приветствовали исследование, позволяющее лучше понять особенности операций нелегального рынка.

В России сигареты являются товарной категорией с самым быстрым темпом роста нелегального оборота. По данным исследований международного аналитического агентства Nielsen и журнала "Эксперт", доля нелегальных сигарет на российском рынке к концу прошлого года достигла 15,6%. По оценкам аналитиков, ущерб из-за "черного рынка" табака для федерального бюджета в 2019 году превысил 100 млрд рублей в виде неуплаченных налогов. Потери несет и законопослушный ритейл, который не может конкурировать с нелегальными торговцами. Потери одних лишь малых ритейлеров ежегодно достигают 10 млрд рублей, посчитали в Ассоциации малоформатной торговли. Нелегальные сигареты меняют предпочтения потребителей в сторону товаров, не соответствующих стандартам, но с низкой ценой.

Аналитики выявили четыре развивающихся глобальных тренда, совпадающих с данными исследований Euromonitor и Europol:

1. Собранные данные показывают, что организованные преступные группировки готовятся к ожидаемому резкому росту спроса на нелегальные сигареты.

2. В западных странах отмечается сравнительно небольшое сокращение производства и оборота нелегального табака. С апреля 2020 года правоохранительные органы провели ряд масштабных операций против крупных подпольных фабрик, арестовав, в том числе, оборудование и материалы для производства сигарет в Чехии, Греции, Ирландии, Бельгии и Испании.

3. Изменение приоритетов правоохранительных органов и введение ограничений на пересечение границ для борьбы с поставками нелегального табака были неоднородны в разных странах. Так, страны Восточной Азии быстрее вводили ограничения, а западные страны не смогли действовать также четко.

4. Производственные мощности и технологии были широко развернуты в ходе пандемии, чтобы обеспечить поставки и продажи нелегального табака в странах, которые ввели жесткие ограничения на время пандемии - в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, где мессенджеры обеспечили преступникам легкий выход на конечных потребителей.

"Для некоторых потребителей нелегальный табак - это преступление без жертв, поэтому так важно информировать их не только о скрытых опасностях при потреблении нелегальных сигарет, но и масштабных социальных последствиях покупки товара фактически у преступных групп, которые также контролируют торговлю оружием и незаконный траффик людей. Наш отчет, переданный более чем 160 правоохранительным органам по всему миру, является первым в своем роде примером сбора данных во время пандемии, и мы надеемся, что он послужит предупреждением правительствам о "надвигающемся шторме" "черного рынка", - сказал Ян Монтейт, директор JTI по борьбе с незаконной торговлей.

Авторы исследования предложили свой план реагирования на угрозу "надвигающегося шторма", призывая к ряду мер, способных остановить рост бизнеса международных табачных ОПГ. Выход они видят в повышении эффективности контроля на государственных границах и эффективности обмена данными через частные и государственные партнерства между всеми индустриями и правоохранительными органами.

Также в план включена проработка мер фискального характера, которые позволят повысить потребительское доверие и помогут покупателям избежать соблазна приобретать нелегальную продукцию. Кроме того, эксперты призывают координировать глобальные кампании для информирования потребителей через повышение осведомленности о вреде нелегального табака и последствий, к которым приводит нелегальная торговля.