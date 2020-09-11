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11.09.2020 09:40
Рубрика: Культура

Европейский фестиваль сериалов и рынок контента MIPCOM пройдут онлайн

Текст: Сусанна Альперина

Крупнейший телевизионный рынок MIPCOM определился с формой проведения. Он в этом году состоится исключительно в цифровом формате. И таким образом можно говорить о том, что он идет по следам рынка контента Каннского кинофестиваля "Марше дю фильм". Даты проведения MIPCOM 2020 - с 12 по 16 октября. На специальной онлайн-платформе пройдут виртуальные встречи, скрининги контента и международная конференция MIPCOM Online +.

Фото: Ксения Угольникова
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Третий международный фестиваль сериалов Canneseries, в конкурсной программе которого принимает участие российский проект "257 причин, чтобы жить" (только что появилась новость, что закончены съемки его очередного сезона), не стали переносить на следующий год. Canneseries пройдет параллельно с рынком контента в смешанном формате. Фестивальные показы состоятся, как в Каннах - с 9 по 14 октября вживую, так и в интернете - с 7 по 21 октября.

"Страной почета" на MIPCOM Online + стала Корея. На платформе пройдут специальные сессии, мероприятия по деловому общению и скрининги, посвященные корейскому медиа-рынку, который быстрыми темпами продвигается вперед. Аудитория в Корее - это 19,5 миллиона телезрителей и 30,8 миллиона пользователей платных телеканалов. При этом, как и везде в мире, растет потребление контента с экранов мобильных устройств и создается все больше проектов именно для цифрового формата.

Корейские фильмы, сериалы и их адаптации смотрят по всему миру. Например, формат "Певец в маске" ("The Masked Singer") от корейской медиа компании MBC стал мировым хитом после выхода на Fox в 2019 году. Российский аналог телешоу - программа "Маска" на НТВ - также завоевала большую популярность. "Хороший доктор" ("The Good Doctor") - проект ABC, снятый по одноименному сериалу от KBS, собрал аудиторию в 50 миллионов человек по всему миру. Музыкальное шоу "Я вижу твой голос" ("I can see your voice") добилось успеха в Германии и скоро выйдет на канале Fox в США. В 2018 году доход национальной корейской индустрии от экспорта контента составил 326,8 миллиона долларов.

"Корея - пример национальной индустрии, которая за последние двадцать лет стала одним из главных и наиболее успешных азиатских экспортеров контента на международные рынки. В 2001 году в Корее была принята национальная доктрина, утвердившая цель войти в топ-5 стран по креативному бизнесу. Было создано агентство KOCCA, которое разработало объединенную национальную концепцию развития и экспортного продвижения всех креативных индустрий, включая телевидение, анимацию, лицензирование, игры, кино… Аналогов такой всеобъемлющей креативной организации в других странах нет. Россия не так давно начала двигаться в этом направлении - поэтому для нас обмен опытом с корейскими коллегами на MIPCOM колоссально важен и интересен", отметила Александра Модестова, генеральный директор компании "Экспоконтент" (официальный представитель MIPCOM и MIPTV в России, Украине и странах СНГ).

Фото: kinopoisk.ru
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В рамках специальной программы, посвященной Корее и организованной при поддержке Корейской комиссии по коммуникациям (Korea Communications Commission), пройдут четыре онлайн-сессии конференции. Вирджиния Мауслер, директор международной исследовательской компании The Wit, расскажет о самых трендовых и популярных в мире корейских сериалах, программах и телевизионных форматах на сессии Fresh TV Korea. Поговорят также о том, как создавались главные корейские хиты (сессия "Behind Korea"s Mega Hits"), и о потреблении контента корейской аудиторией (сессия "Korea"s Platform and Distribution Strategy").

В онлайн-рынке примут участие ключевые корейские вещатели. Отдельная сессия будет посвящена успешным примерам совместного производства с корейскими партнерами. Участники MIPCOM смогут сразу перейти от теории к практике на специальной программе виртуальных встреч с 25 ведущими корейскими продюсерами.

Напомним, что Россия была удостоена статуса "Страны почета" на MIPCOM в 2011 году. В 2017 российской индустрии была посвящена масштабная специальная программа Russian Content Revolution. В разные годы специальный статус на MIPCOM и MIPTV получали также Китай, Франция Германия, Япония, Турция, скандинавские страны, Мексика, Израиль и Аргентина.

А уже с 5 октября участники рынка контента получат доступ к платформе MIPJunior, где будет собран новый мировой контент для детской аудитории и продумана возможность заранее назначать встречи. После мероприятия - с 17 октября - участники получат еще месяц доступа для пересмотра сессий конференции и показов и назначения дополнительных переговоров с помощью интерактивной базы.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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