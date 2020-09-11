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11.09.2020 16:46
Рубрика: Культура

Фильм "Китобой" Филиппа Юрьева получил Гран-при программы "Дни Венеции"

Текст: Сусанна Альперина
Венецианский фестиваль официально закрывается только завтра. Но уже сегодня известны первые призы. Картина "Китобой" - дебют Филиппа Юрьева - стал победителем секции Giornate degli autori ("Дни Венеции"), которая представляет собой конкурс авторского кино, аналог "Двухнедельника режиссеров" в Каннах. Напомним, в этом году в эту секцию были отобраны две российские картины. Вторая - "Конференция" Ивана Твердовского. Она вошла в тройку лучших фильмов в программе, из которых выбирали ленту-победителя. Российские премьеры этих фильмов состоятся на фестивале "Кинотавр", который сегодня открывается в Сочи, где "Китобой" и "Конференция" являются участниками основного конкурса киносмотра.

Художественный фильм "Китобой" произведен киностудией Алексея Учителя "Рок" при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда развития современного кинематографа "Кинопрайм". Продюсерами ленты выступили Кира Саксаганская и Алексей Учитель. Сопродюсеры - Orka Film (Польша) и Man"s Films Productions (Бельгия). Пока ленту мало кто видел, поэтому сошлемся на официальный релиз картины, в котором говорится, что сюжет "Китобоя" вращается вокруг перемен, произошедших в жизни юного чукотского охотника Лешки с появлением в поселке интернета. Он влюбляется - впервые и сильно - в молчаливую девушку из видеочата. Узнав, что она живет в Америке, Лешка решается на самый отчаянный поступок в своей жизни.

Фото: Школа студия "Шар"
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По словам режиссера картины Филиппа Юрьева, центральная тема фильма - погоня героя за мечтой, которая призрачна и туманна, но ведет к взрослению героя. Это делает фильм универсальным, несмотря на удаленность места действия и малознакомую культуру исконных хозяев русского Севера.

Актерский состав фильма многонационален. В главных ролях - непрофессиональные актеры, коренные чукотские жители Владимир Онохов и Владимир Любимцев, сыгравшие по сути самих себя. В роли виртуальной модели видеочатов - Кристина Асмус ("Интерны", "Синдром дракона"). В фильме также снялся бельгийский актер Арье Вортхальтер ("Обещание на рассвете", "Девочка"). Большую часть актерского ансамбля составили коренные жители Чукотки, это одна из авторских черт проекта - стремление к документальной точности деталей в игровой картине.

"Чукотка с ее бескрайней тундрой, громадами скал, бушующим ледяным морем и могучими китами - это не просто экзотический фон для истории, а полноправный участник действия, тем более, что подавляющая часть действия в фильме происходит на натуре", - говорится в релизе картины.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Режиссер фильма Филипп Юрьев работал над этим проектом более 7 лет, начав писать сценарий после окончания ВГИКа (мастерская Алексея Учителя) в 2011 году. Его дипломная картина "Песня механической рыбы" получила призы как на российских, так и на международных кинофестивалях, среди которых "Кинотавр", "Послание к Человеку", "Sundance", Фестиваль в Клермон-Ферране и в Рио-де-Жанейро.

Интересно, что вторая российская картина, отобранная в независимую программу Giornate degli autori, также снята выпускником мастерской Алексея Учителя Иваном Твердовским. "Конференция" - это его четвертый полный метр.

Между тем

Одной из первых, кто поздравил создателей картины "Китобой" с победой, стала организация "Роскино", деятельность которой посвящена продвижению российских фильмов на международные рынки."Мы поздравляем Филиппа Юрьева и всю команду фильма "Китобой" с победой и главным призом программы "Дни Венеции" 77-го Венецианского фестиваля! Это большая и важная победа для российской индустрии в это непростое время во всем мире. Мы гордимся, что второй фильм, из трех вошедших в шорт-лист, российская лента "Конференция" Ивана Твердовского" - сказала генеральный директор "Роскино" Евгения Маркова.

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