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11.09.2020 15:29
Рубрика: Власть

Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Текст: Иван Петров
Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

По его словам, экипажи стратегических бомбардировщиков США провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории России из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии. "Одновременно два бомбардировщика B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады", - добавил генерал Суровикин.

Фото: Минобороны РФ/ТАСС
Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Черным морем

Во время учения Allied Sky 28 августа четыре бомбардировщика B-52H выполняли полеты над территориями 28 европейских стран, входящих в НАТО. При этом американские бомбардировщики прикрывали около 40 самолетов тактической авиации национальных ВВС 12 стран Североатлантического альянса.

Главком ВКС России рассказал, что наша страна получила уведомление о готовящихся учениях по военно-дипломатическим каналам 21 августа. Однако точных сроков выполнения полетов там, по его словам, указано не было. "Кроме того было заявлено, что ВВС США намерены отработать задачи стратегической стабильности и демонстрации возможностей ядерных сил для сдерживания потенциального агрессора от атаки на США и их союзников", - уточнил российский военачальник.

Генерал Суровикин рассказал еще об одном схожем учении. Так, 3 американских бомбардировщика В-52Н, по его словам, отрабатывали 31 августа удары крылатыми ракетами по Калининградской области.

По данным российских военных, три американских бомбардировщика взлетели в последний день лета с британской авиабазы Фэрфорд, затем они совершили полет над территорией Нидерландов, Германии, Польши и стран Балтии до района эстонского полигона Тапа, после чего над акваториями Балтийского и Северного морей вернулись обратно. При этом бомбардировщики по всему маршруту полета отслеживались радиолокационными подразделениями Балтийского флота и 6-й армии ВВС и ПВО. Отмечается, что для воспрещения нарушения российского воздушного пространства, перехвата и патрульного сопровождения американских бомбардировщиков в воздух поднимались два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
Перехват бомбардировщиков B-52H над Балтикой сняли на видео

"В ходе этого мероприятия, по нашей оценке, экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах Российской Федерации", - пояснил главком ВКС России.

Тренировки по боевому применению американских стратегических бомбардировщиков В-52Н у границ России, по словам Сергея Суровикина, носят явно выраженный враждебный и провокационный характер.

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами констатировал возросшую активность полетов боевых самолетов НАТО у воздушных границ России. "Ранее мы фиксировали в основном действия самолетов-разведчиков, но в последнее время возросло и количество полетов вблизи наших границ боевой авиации. Так, самолеты бомбардировочной авиации США в период с 28 августа по 4 сентября совершили 10 одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями", - сообщил на брифинге генерал-полковник Сергей Суровикин.

В целом же, по данным наших военных, за минувший август самолеты-разведчики стран НАТО стали более чем на 30 процентов чаще появляться у границ России. В течение последнего летнего месяца авиация ВКС России 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями. "Во всех случаях средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали иностранные военные самолеты, устанавливали за ними непрерывный контроль и принимали меры для недопущения нарушения российской границы", - заключил генерал Суровикин.

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