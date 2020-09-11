Главком ВКС: Бомбардировщики США отрабатывали на учениях удары по РФ

Американские стратегические бомбардировщики В-52Н Stratofortress 28 августа на учениях Allied Sky отрабатывали авиаудары по территории России. Об этом в пятницу на брифинге для иностранных военных атташе рассказал главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Сергей Суровикин.

По его словам, экипажи стратегических бомбардировщиков США провели тренировки по применению крылатых ракет воздушного базирования по объектам на территории России из воздушного пространства над акваторией центральной части Черного моря и территорией Эстонии. "Одновременно два бомбардировщика B-52H, действуя с континентальной части США, отрабатывали схожие учебно-боевые задачи в арктических широтах над территорией Канады", - добавил генерал Суровикин.

Во время учения Allied Sky 28 августа четыре бомбардировщика B-52H выполняли полеты над территориями 28 европейских стран, входящих в НАТО. При этом американские бомбардировщики прикрывали около 40 самолетов тактической авиации национальных ВВС 12 стран Североатлантического альянса.

Главком ВКС России рассказал, что наша страна получила уведомление о готовящихся учениях по военно-дипломатическим каналам 21 августа. Однако точных сроков выполнения полетов там, по его словам, указано не было. "Кроме того было заявлено, что ВВС США намерены отработать задачи стратегической стабильности и демонстрации возможностей ядерных сил для сдерживания потенциального агрессора от атаки на США и их союзников", - уточнил российский военачальник.

Генерал Суровикин рассказал еще об одном схожем учении. Так, 3 американских бомбардировщика В-52Н, по его словам, отрабатывали 31 августа удары крылатыми ракетами по Калининградской области.

По данным российских военных, три американских бомбардировщика взлетели в последний день лета с британской авиабазы Фэрфорд, затем они совершили полет над территорией Нидерландов, Германии, Польши и стран Балтии до района эстонского полигона Тапа, после чего над акваториями Балтийского и Северного морей вернулись обратно. При этом бомбардировщики по всему маршруту полета отслеживались радиолокационными подразделениями Балтийского флота и 6-й армии ВВС и ПВО. Отмечается, что для воспрещения нарушения российского воздушного пространства, перехвата и патрульного сопровождения американских бомбардировщиков в воздух поднимались два истребителя Су-27 морской авиации Балтийского флота.

"В ходе этого мероприятия, по нашей оценке, экипажи B-52H отработали выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара по объектам в Калининградской области и других западных регионах Российской Федерации", - пояснил главком ВКС России.

Тренировки по боевому применению американских стратегических бомбардировщиков В-52Н у границ России, по словам Сергея Суровикина, носят явно выраженный враждебный и провокационный характер.

Главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами констатировал возросшую активность полетов боевых самолетов НАТО у воздушных границ России. "Ранее мы фиксировали в основном действия самолетов-разведчиков, но в последнее время возросло и количество полетов вблизи наших границ боевой авиации. Так, самолеты бомбардировочной авиации США в период с 28 августа по 4 сентября совершили 10 одиночных и групповых полетов в воздушном пространстве стран Западной и Восточной Европы, а также над прилегающими морскими акваториями", - сообщил на брифинге генерал-полковник Сергей Суровикин.

В целом же, по данным наших военных, за минувший август самолеты-разведчики стран НАТО стали более чем на 30 процентов чаще появляться у границ России. В течение последнего летнего месяца авиация ВКС России 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями. "Во всех случаях средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали иностранные военные самолеты, устанавливали за ними непрерывный контроль и принимали меры для недопущения нарушения российской границы", - заключил генерал Суровикин.