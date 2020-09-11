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11.09.2020 06:50
Рубрика: В мире

Японец пытался ослепить лазером пилотов Сил самообороны

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии задержали мужчину, который пытался ослепить лазером пилотов, управляющих вертолетами Сил самообороны страны. Инцидент произошел в сентябре прошлого года во время открытия Кубка мира по регби.

Фото: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP
В Японии пассажир самолета заявил о наличии у него бомбы

Нарушителем оказался офисный работник в возрасте 53 лет. Он признался в содеянном, добавив, что был зол на распространявшийся от винтокрылых машин сильный шум, передает газета "Асахи симбун". Известно, что злоумышленник в момент преступления использовал обычную ручку с функцией лазерной указки.

В результате действий японца как минимум два вертолета были вынуждены отклониться от маршрутов. Здоровье пилотов не пострадало.

В мире Восточная Азия Япония

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