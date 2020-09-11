Японец пытался ослепить лазером пилотов Сил самообороны

В Японии задержали мужчину, который пытался ослепить лазером пилотов, управляющих вертолетами Сил самообороны страны. Инцидент произошел в сентябре прошлого года во время открытия Кубка мира по регби.

Нарушителем оказался офисный работник в возрасте 53 лет. Он признался в содеянном, добавив, что был зол на распространявшийся от винтокрылых машин сильный шум, передает газета "Асахи симбун". Известно, что злоумышленник в момент преступления использовал обычную ручку с функцией лазерной указки.

В результате действий японца как минимум два вертолета были вынуждены отклониться от маршрутов. Здоровье пилотов не пострадало.