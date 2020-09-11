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11.09.2020 09:00
Рубрика: В мире

Потенциал сотрудничества

Иностранные инвесторы с воодушевлением оценивают китайский рынок
Текст: Ло Шаньшань
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
По данным Министерства коммерции КНР, в июле прямые иностранные инвестиции в континентальную часть Китая выросли на 15,8 процента в годовом выражении. Это говорит о том, что ожидания и уверенность иностранных инвесторов на китайском рынке остаются стабильными, имея хорошую динамику роста. На фоне продолжающегося распространения пандемии COVID-19 по всему миру и непрекращающейся депрессии трансграничных инвестиций достижение подобного показателя в июле стало особенно ценным.
На выставке была представлена модель китайской спутниковой навигационной системы Beidou. Фото: "Жэньминь Жибао" / Чэнь Сяогэнь На выставке была представлена модель китайской спутниковой навигационной системы Beidou. Фото: "Жэньминь Жибао" / Чэнь Сяогэнь
На выставке была представлена модель китайской спутниковой навигационной системы Beidou. Фото: "Жэньминь Жибао" / Чэнь Сяогэнь

Значительный рост объема фактически используемых иностранных инвестиций Китая был бы невозможен без надежной устойчивости и огромного потенциала китайской экономики.

"Магазин расположен всего в 100 метрах от моего дома, теперь приобретать повседневные товары стало гораздо удобнее", - рассказывает житель района Юйчжун города Чунцин на юго-западе Китая ХуанХэ, стоя в очереди в кассу в недавно открывшемся магазине шаговой доступности Lawson. Только 15 июля в Чунцине открылись три магазина этой японской розничной сети. По словам заместителя генерального директора компании Lawson в Китае Чжан Шэна, из-за пандемии в магазинах Lawson, расположенных в некоторых офисных зданиях и туристических районах, число покупателей снизилось, однако продажи Lawson в жилых микрорайонах по-прежнему быстро росли. "Мы будем и дальше увеличивать наши инвестиции в Китае и открывать еще больше магазинов. Мы сделаем все возможное, чтобы к концу 2020 года количество наших магазинов в Китае превысило 3000", - сообщил представитель Lawson в Китае.

В настоящее время китайская экономика демонстрирует стабильность при сохранении тенденции к улучшению. Снижение общего объема розничных продаж потребительских товаров значительно сократилось, в то время розничные продажи через Интернет растут относительно быстрыми темпами. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Китая (PMI) вырос до 51,1 процента в июле, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в июне. Этот показатель уже 5 месяцев подряд остается выше отметки 50 процентов. Статистика показывает, что Китай по-прежнему является привлекательным местом для иностранных инвестиций.

Рост объема фактически используемых иностранных инвестиций Китая неотделим от усилий страны по содействию всесторонней открытости.

Недавно в городе Уси провинции Цзянси на востоке Китая был введен в эксплуатацию Международный инновационный парк наук о жизни, созданный глобальной фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с муниципальным правительством и зоной освоения новых высоких технологий города. К настоящему времени в парке зарегистрировались уже 17 отечественных и зарубежных компаний, в том числе японский производитель электроники Omron. По словам исполнительного вице-президента AstraZeneca по международным делам и президента компании в КНР Ван Лэя, Китай стремится шире открывать свои двери для мира, создавая новые возможности и платформы для развития и расширения инновационной деятельности иностранных предприятий. "AstraZeneca продолжит осваивать китайский рынок и формировать открытую и инновационную экосистему здравоохранения", - сообщил господин Ван. Вице-президент компании также добавил, что AstraZeneca планирует построить инновационные центры с региональной спецификой в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Ханчжоу, Чэнду и других городах Китая.

С начала этого года Китай демонстрирует свою твердую решимость практическими действиями расширять открытость внешнему миру. На сегодняшний день КНР уже успешно провела 127-ю Китайскую ярмарку импортных и экспортных товаров, активно продолжает продвигать строительство порта свободной торговли на острове Хайнань и проводит подготовку к 3-й китайской международной импортной ярмарке (CIIE), которая состоится в ноябре. Более открытый Китай стал для глобальных компаний привлекательным местом вложения инвестиций и ведения бизнеса. Как отмечается в отчете, опубликованном Торговой палатой Европейского союза в Китае (EUCCC), 65 процентов ее опрошенных членов считают Китай важнейшим или одним из трех основных направлений инвестиций в мире.

В стране также постоянно улучшается бизнес-среда, которая привлекает все больше иностранных инвесторов. По словам заместителя генерального директора недавно созданной технологической компании "Аолидэн" в промышленном парке города Сучжоу провинции Цзянсу, поначалу они действительно беспокоились о регистрации своей компании, но весь процесс прошел гладко.

Благодаря инновационному режиму, позволяющему осуществлять трансграничный онлайн-перенос регистрационных документов, некоторые иностранные акционеры зарегистрировали свои компании в Китае, не покидая пределов своей страны. Из-за пандемии COVID-19 многие зарубежные инвесторы не могли въехать в Китай для прохождения всех формальностей по регистрации компании. Узнав об этом, промышленный парк города Сучжоу немедленно связался с сингапурским отделением Банка Китая и поручил ему проверить квалификацию акционеров. После надлежащих переговоров и изучения материалов заявок компании успешно получили лицензии на ведение бизнеса.

Китай долгое время содействует инвестициям и строительству в стране, постепенно упрощает процедуры проверки, одобрения и требования к производству и работе предприятий. Помимо этого, власти КНР повысили качество и эффективность услуг по обслуживанию предприятий, приняли законы об иностранных инвестициях и постановления по оптимизации бизнес-среды. В последние годы страна предприняла активные усилия по созданию деловой среды международного уровня, ориентированной на рынок и основанной на верховенстве права, а также предоставила иностранным предприятиям упрощенные процедуры инвестирования. В июне Китай опубликовал сокращенный негативный список для иностранных инвестиций и негативный список доступа иностранных инвестиций к экспериментальным зонам свободной торговли в 2020 году. В частности, негативный список для иностранных инвестиций был сокращен с 40 до 33 пунктов, размер сокращения достиг 17,5 процента, а негативный список доступа иностранных инвестиций к экспериментальным зонам свободной торговли уменьшился с 37 до 30 пунктов, размер уменьшения составил 18,9 процента.

Публикация подготовлена по материалам газеты "Жэньминь Жибао"

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