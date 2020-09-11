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11.09.2020 14:32
Рубрика: Экономика

Интеллектуальный ресурс в постковидный период: фактор влияния или риска

Ассоциация IPChain выступит партнером Форума креативного бизнеса, который пройдет 11-13 сентября в парке Горького в Москве в рамках программы международного фестиваля "Российская креативная неделя". В ходе деловой программы Форума Ассоциация IPChain организует дискуссионную площадку IPQuorum.Creative.
Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain

Цель специальной коммуникационной площадки IPQuorum.Creative - анализ успешных мировых бизнес-кейсов, организация дискуссий и разработка системных механизмов развития креативного сегмента экономики через призму интеллектуальной собственности.

Фото: iStock
Ассоциация IPChain призвала учитывать особенности сферы интеллектуальной собственности в цифровых реалиях

На площадке IPQuorum.Creative в воскресенье, 13 сентября, состоится серия дискуссий, посвященных вопросам коммерциализации креативных идей на глобальном рынке, влиянию развития творческих кадров на успех в конкурентной борьбе, значению интеллектуальной собственности в развитии экономики ведущих стран мира и поддержке креативных индустрий в постпандемийный период.

"Если посмотреть публичную отчетность топ-500 компаний мира, то мы увидим, что инвестиции в нематериальные активы у них достигают 94% от общего объема вложений. Это подтверждает, что объекты интеллектуальной собственности уже стали ликвидными в условиях высокой конкуренции на зарубежных рынках. Подстегнуть их развитие в России призваны креативные индустрии. Вместе с тем пандемийный год показал, что именно креативные индустрии остаются наиболее уязвимым звеном несырьевой экономики. Получив нужную поддержку, творческий сектор сможет формировать новые рабочие места и активно предлагать перспективные идеи для решения экономических задач", - отметил председатель Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

Работу IPQuorum.Creative в 11:00 в павильоне "Форум креативного бизнеса" откроет партнерская сессия с Forbes Russia "Интеллект - ликвидный актив или вечный венчур?". Компании все чаще вкладываются в создание и включение в экономический оборот интеллектуальной собственности. Могут ли креативные идеи стать эффективнее и продуктивнее производственных линий, почему безразличие в вопросе поддержки креаторов ведет к постепенной утере положения на рынках, отставанию в освоении новых технологий и риску проигрыша в конкурентной борьбе, каким способом в условиях постковидного экономического кризиса интеллектуальная собственность становится подушкой безопасности не только для крупного бизнеса, но и для малого и среднего предпринимательства , - это лишь немногие аспекты, которые затронут участники дискуссии.

Модератором выступит редакционный директор Forbes Russia Николай Усков. В дискуссии примут участие заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, вице-президент РСПП, член Правления РСПП, председатель Комитета по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке Игорь Вдовин, генеральный директор Российского авторского общества, председатель совета директоров краудлендинговой платформы Co-Fi Александр Сухотин, генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян, глава Ассоциации специалистов предметного дизайна (АСПD) Анастасия Крылова, управляющий партнер DPG Russia Алена Кремер.

В 14:30 на площадке IPQuorum.Creative в павильоне "Спецпроекты" пройдет круглый стол "Запустить Ренессанс 2.0 - что должны знать новые Леонардо". Эксперты обсудят пути развития креативного предпринимательства и рассмотрят, что необходимо российской системе образования для стимулирования стремления к генерации идей и формирования творческого отношения к жизни в учебных аудиториях разных уровней и возрастов.

Фото: iStock
Выдан первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности

"Самый чудовищный вопрос, который задают родители детям, - кем ты хочешь быть? Это резко ограничивает свободу выбора и заставляет человека всю жизнь маяться от того, что не попробовал себя во всем многообразии этого мира. Узкая профессиональная специализация, на мой взгляд, - это прямая дорога в пропасть, поэтому мир спасут новые Леонардо. Уверен, что мы способны их воспитать и подготовить качественные кадры для развития креативной экономики", - считает модератор сессии Валерий Хилтунен, российский журналист, теле- и радиоведущий, писатель, общественный деятель, путешественник, исследователь, педагог, вице-президент Евразийской академии телевидения и радио (EATR).

В дискуссии примут участие заместитель председателя Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, директор Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP Екатерина Чуковская, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, футурье, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, федеральный эксперт Национальной родительской ассоциации (НРА) Ирина Галанова, пресс-секретарь программы "Цифровая трансформация образования" Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), главный редактор Издательского дома "Первое сентября" Артем Соловейчик.

Информационная справка

Ассоциация IPChain создана Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским авторским обществом (РАО), Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век" в 2017 году.

Основная цель Ассоциации - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n`RIS, "Литрес", "Союзмультфильм", "Российская венчурная компания", Фонд содействия инновациям и другие.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Экономика Бизнес

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