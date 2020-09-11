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11.09.2020 15:51
Рубрика: Культура

IPChain и ФИС обсудили с премьер-министром Армении международный культурный проект

В Ереване 7 сентября 2020 года в рамках подготовки к уникальной постановке оперы Георга Фридриха Генделя "Радамист" прошла встреча премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с участниками международного проекта. Глава правительства выразил поддержку начинанию, а также инициативам, направленным на развитие системы интеллектуальной собственности в Армении.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Во встрече приняли участие президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский, всемирно известный грузинский режиссер, народный артист СССР Роберт Стуруа, дирижер Джордж Пехливанян, в разные годы возглавлявший оркестры Словении, Израиля и США, а также директор Государственной филармонии Армении, заслуженный деятель искусств республики, главный представитель IPChain в Армении Гагик Манасян.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в целях модернизации системы интеллектуальной собственности Армении с использованием цифровых технологий и реализацию совместных культурных международных проектов с привлечением видных деятелей искусства разных стран.

Фото: Предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain
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Андрей Кричевский подчеркнул особую важность участия органов государственной власти в том, "чтобы участники рынка действовали цивилизованно, а артисты, музыканты, художники и другие деятели культуры получали справедливое вознаграждение за свое творчество. Мир ускоренно переходит на цифровые решения, которые позволяют минимизировать риски даже при возникновении форс-мажорных обстоятельств наподобие пандемии. С коллегами из Республики Армения мы успешно работаем не первый год, формируем и развиваем здесь новую сеть для управления интеллектуальной собственностью IPChain Armenia. Поддержка на уровне правительства, безусловно, позволит найти максимально эффективные пути для ускоренного перехода на новые технологии".

В ходе беседы Андрей Кричевский рассказал премьер-министру Республики Армения об участии Ассоциации IPChain и Федерации интеллектуальной собственности (ФИС) в международном культурном проекте, которому придается большое культурное и даже политическое значение, - постановке в Армении оперы Генделя "Радамист". В этом году исполняется ровно 300 лет со дня ее премьеры в Лондоне. Интернациональный проект реализуется благодаря усилиям деятелей культуры из Армении, Грузии и России.

Старт подготовительному этапу в организации постановки был дан 7 сентября 2020 года в ходе специальной пресс-конференции с участием руководства Ассоциации IPChain и ФИС на территории древнего храма Гарни в Армении, где согласно сюжету оперы разворачивались драматические события истории времен I века н. э. - борьбы за престол сына иберийского царя Радамиста и царя Трдата Первого.

Президент Ассоциации IPChain, выступая на пресс-конференции, назвал подобный опыт международного сотрудничества деятелей культуры "бесценным", поскольку "постановка станет новой яркой страницей истории и результатом творческого союза российского, армянского и грузинского народов, импульсом к укреплению их добрососедских отношений. Участие признанных мэтров послужит стимулом к развитию международного института интеллектуальной собственности не только в интересах продвижения творческих достижений, но и сохранения вечных человеческих ценностей, о чем, на мой взгляд, напоминает и опера ''Радамист".

По словам президента ФИС Сергея Матвеева, одной из важнейших традиционных ценностей, значение которой резко возросло, является право человека на свободное творчество и использование всего национального культурного наследия для создания новых произведений: "Воссоздание оперы "Радамист" ценно не только в историческом, культурном или политическом контексте. Наверняка это новое произведение даст возможность задуматься об ответственности человека, наделенного талантом, за будущее своих народов. Ведь главный герой оперы был талантлив в области науки и искусства, однако талант этот отнюдь не способствовал сотрудничеству и благосостоянию грузинского и армянского народов".

Участники творческой группы международного проекта также были приняты Верховным Патриархом и Католикосом всех армян Гарегином II. Для российских участников группы - Андрея Кричевского и Сергея Матвеева - встреча с духовным лидером Армении стала уже второй в этом году. По итогам встречи Гарегин II дал свое благословение на постановку оперы "Радамист" в рамках международного проекта, нацеленного на восстановление и усиление культурных связей между Арменией, Грузией и Россией.

Справка "РГ"

Ассоциация IPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век".

Фото: iStock
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Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n`RIS, "ЛитРес", "Союзмультфильм", Российская венчурная компания, Фонд содействия инновациям и другие.

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