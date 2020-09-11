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11.09.2020 06:02
Рубрика: В мире

Из-за природных пожаров в штате Орегон эвакуировали полмиллиона жителей

Фото: AP Photo/Paula Bronstein Фото: AP Photo/Paula Bronstein
Фото: AP Photo/Paula Bronstein

По меньшей мере 500 тысяч человек эвакуированы в американском штате Орегон из-за природных пожаров. Их площадь уже превысила 362 тысячи гектаров, известно о трех погибших, пишет Associated Press.

Не менее 15 человек погибли в результате пожаров на западе США

Население Орегона составляет 4,2 миллиона человек. Эвакуацию местные власти рекомендовали более чем десяти процентам жителей штата, уточняет ТАСС.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, в американских штатах Орегон, Калифорния и Вашингтон бушуют более ста природных пожаров. Их общая площадь превышает миллион гектаров (1,7 млн).

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